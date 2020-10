Dica: Quer calar um grupo do WhatsApp para sempre? Agora já o pode fazer rapidamente

O WhatsApp tem cada vez mais funcionalidades e isso torna-o ainda melhor e mais simples de usar. Isto não impede que continue a ser desenvolvido e que surjam novidades interessantes e importantes para os utilizadores.

Revelado há algumas semanas, a capacidade de silenciar de forma permanente os grupos tornou-se agora uma realidade. Já é possível a qualquer utilizador usar esta capacidade e assim deixar de receber notificações destes locais onde nem sempre querem estar presentes.

Uma novidade no WhatsApp

Esta novidade, na verdade, não o é de forma total. Já tinha sido descoberta há algum tempo nas versões de testes do WhatsApp, revelado que estaria prestes a chegar para todos. Esse momento aconteceu agora e foi devidamente anunciado no Twitter.

Agora que está na versão estável e pronto para ser usado, importa saber como é possível calar um grupo do WhatsApp rapidamente. As razões para isso são muitas, mas a principal é mesmo parar com as notificações de novas mensagens em grupos que estão constantemente ativos e com novas mensagens.

Calar os grupos para sempre

Para o fazer, só precisam de aceder ao dito grupo e depois abrir o menu associado a esse. Para isso carregam nos 3 pontos situados na área superior da interface. Aí devem escolher a opção Detalhes do grupo. Nesta nova área devem ativar a opção Desativar alerta de notificações.

Vai de imediato ser mostrada uma área onde podem definir o tempo em que as notificações vão ficar desativadas. Podem escolher 8 horas, 1 semana e a nova opção, Sempre. Esta última é a opção que estão a procurar e que devem escolher.

As notificações desaparecem com esta novidade

Ao carregar em Ok a opção fica ativa e todas as notificações do grupo do WhatsApp desaparecem de forma permanente. Muitos utilizadores preferiam que fosse apenas opor 1 ano, mas a decisão foi esta. Para mudar este comportamento devem repetir o processo, de forma inversa.

Está finalmente lançada uma das opções que muitos utilizadores vinham a pedir há algum tempo. Está na mais recente versão lançada e como tal pode ser usada por todos.