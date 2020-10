Apresentado ontem, o novo Huawei Mate 40 Pro prometia ser um smartphone que ia abalar o mercado. Tudo se baseava nas especificações que foram apresentadas, mas os dados revelados mostravam um smartphone único.

Para provar essas suas caraterísticas, a DxOMark já realizou os seus testes e os resultados são avassaladores. Há um novo rei absoluto no topo da tabela de smartphones da DxOMark e é o Huawei Mate 40 Pro.

Huawei continua a dominar a lista da DxOMark

A qualidade fotográfica do Huawei Mate 40 Pro é inegável. Os restantes modelos apresentados desta linha seguem a mesma linha, mas por agora o foco está neste modelo, que foi avaliado pela DxOMark. Esta entidade presentou agora os resultados dos seus testes.

A avaliação que foi feita seguiu os mesmos padrões aplicados há vários anos e mostraram que a aposta da Huawei continua forte na fotografia, em especial com o hardware que tem presente, mas também fruto da associação feita com a Leica.

Do que foi anunciado, este smartphone está agora no topo da lista de smartphones testados, obtendo um novo máximo. Não se limita às câmaras traseiras, mas vai mais longe e domina também no campo das selfies e das fotografias da câmara frontal.

A fotografia das câmaras do Mate 40 Pro

Algo que é revelado pelos técnicos da DxOMark é a semelhança que estes módulos de câmara e o Huawei P40. Há, naturalmente, melhorias neste campo e que se revelam essenciais para esta pontuação de 136 pontos.

A pontuação na fotografia bateu um novo recorde e teve 140 pontos. Um destaque particular é dado faixa de luz e é também garantida uma boa exposição mesmo em ambientes de pouca luz. A fotografia consegue bons detalhes e o pouco ruído e a focagem automática garantem a melhor nitidez.

O zoom do Mate 40 Pro, que não é dos melhores já vistos, teve destaque, bem como o modo retrato que oferece um efeito bokeh. No vídeo é também obtida uma nova pontuação máxima nos testes em 4K e 30fps com bons detalhes e pouco ruído, bem como balanço de cores e adaptação à luz.

Selfies estão também no topo da lista da DxOMark

Outro topo que o Mate 40 Pro conseguiu foi no campo da fotografia selfie. A Huawei mudou a estrutura de câmaras que tem na frente do seu smartphone de topo. Isso pode ser visto na pontuação que obteve na DxOMark.

Os 104 pontos que conseguiu na câmara frontal são quase semelhantes ao Huawei P40 aos modelos anteriores. Os testes realizados não revelaram falhas óbvias e que possam ser apontadas ou colocar em causa os resultados.

A fotografia que esta câmara faz deu um novo máximo a esta categoria. As fotografias são equilibradas e com bons detalhes em todas as condições de luz. No vídeo, a 4K e 30fps, esta câmara teve um comportamento excecionalmente bom e conseguiu empatar com o anterior líder da tabela.

Na verdade, este resultado poderá não ser estranho ou espantar quem analisou este smartphone. O hardware de fotografia presente é dos mais modernos e mais desenvolvido da atualidade, continuando o que nos últimos anos tem acontecido.

Há, no entanto, um novo sério concorrente no horizonte. O Huawei Mate 40 Pro+ está também para chegar em breve e tem hardware ainda mais desenvolvido nesta área. Terá tudo o que este modelo tem, mas ainda mais e com mais capacidade.