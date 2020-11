Dica: Como formatar um cartão SD ou pen USB num smartphone Android

Apesar de todo o espaço de armazenamento que os smartphones hoje têm, por vezes é preciso usar um cartão SD ou uma pen USB. Estes são simples de ligar e de colocar em utilização, para ali armazenar ficheiros.

Claro que, em certos momentos, estes suportes precisam de ser formatados, por diversas razões. A forma mais simples de o fazer é recorrer diretamente ao Android, sendo este um processo rápido, mas que muitos não conhecem. Vamos então aprender a formatar um cartão SD ou pen USB num smartphone Android.

Como formatar uma pen USB ou um cartão SD

Tal como outros sistemas operativos, o Android tem presente quase todas as ferramentas básicas que os utilizadores precisam. Claro que nem todos conhecem a capacidade destas propostas e nem o que conseguem fazer de forma direta.

Uma ferramenta essencial é o Files da Google, que garante, em grande parte, um gestor de ficheiros para o Android. Aqui podem, por exemplo, realizar o simples formatar de um cartão SD ou pen USB. Comecem assim por abrir a app e escolher o separador Procurar.

Android tem tudo o que precisa para o fazer

Nesta nova área, devem descer até ao final para encontrarem o armazenamento disponível. Para além da memória local, encontram também o dispositivo externo (SD ou USB). Ao abrirem este último, vão ter uma lista de ficheiros ou pastas.

No menu encontram a opção Definições de armazenamento. De seguida, vão ver o espaço ocupado e o livre no cartão SD ou na pen USB. Vão encontrar também as opções de desmontar e de formatar.

Rápido de fazer e sem complicações

É esta última que devem escolher, concordando de seguida com a mensagem de confirmação que surgir. No final, este dispositivo estará formatado e pronto a usar.

É desta forma simples que podem gerir o armazenamento externo no Android, numa funcionalidade tão simples como formatar um cartão SD ou uma pen USB. Seja com esta app ou com outra nativa, é algo que qualquer utilizador do Android pode fazer sem problemas.