Tesla já está perto dos 500 mil milhões de dólares de valor de mercado

Se é fã da Tesla e de Elon Musk, então vai ficar contente com as últimas notícias. Nesta segunda-feira a marca dos carros elétricos atingiu o valor de mercado de 498 mil milhões de dólares. Ou seja, está mesmo quase a conquistar os 500 mil milhões de dólares.

Para além disso ainda se aguarda por dados sobre se a montadora conseguiu entregar os almejados 500 mil carros em 2020.

Admirada e venerada por uns, mas criticada por outros, a verdade é que a Tesla trouxe uma verdadeira revolução no segmento automóvel. Os seus carros elétricos e autónomos, para além do design elegante e refinado, são autênticas máquinas de desejo dos consumidores e aficionados do segmento automóvel.

Para além disso, o CEO Elon Musk é conhecido pela sua personalidade icónica, irreverente e polémica. É ambicioso e pensa ‘mais além’ do que os empresários comuns. Assim, não é de admirar que seja exigente com os objetivos e metas para as suas empresas.

Tesla está quase a alcançar os 500 mil milhões de dólares de valor de mercado

Nesta segunda-feira, dia 23 de novembro, a Tesla conseguiu atingir o valor de mercado de 498 mil milhões de dólares (~420 mil milhões de euros). Desta forma, a marca está a um pequenino passo de conseguir os 500 mil milhões de dólares.

Assim, a meta traçada por Elon Musk, e revelada numa conferência com investidores em maio de 2019, de meio bilião, está ‘por um fio’. Musk previu que esse valor seria alcançado com a chegada de mais carros Tesla autónomos.

Esse montante parecia uma ilusão, uma vez que o valor de mercado da marca era de ‘apenas’ 45 mil milhões na altura. Mas a capitalização de mercado disparou mais de uma dezena de vezes, o que promoveu o aumento do valor da Tesla.

Outra questão, para a qual ainda falta resposta, é se a fabricante vai ou não conseguir entregar a meta de 500 mil carros em 2020.

Estas são então boas notícias para os amantes da marca. No entanto o mercados dos elétricos tem cada vez mais oferta, o que poderá ser um desafio para a Tesla durante os próximos anos.