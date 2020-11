Linus Torvalds quer o Linux a correr nos Mac com o SoC M1 da Apple

A apresentação do novo SoC da Apple, o M1, tem despertado o interesse de muitas áreas do mundo da tecnologia. De diversos quadrantes têm surgido informações que mostram que este poderá ser marco no campo da computação.

É natural que os utilizadores queiram tirar ainda mais partido destes novos equipamentos, não se limitando ao que a Apple tem para oferecer. O mais recente a manifestar o seu interesse foi Linus Torvalds, mas apenas se conseguir correr o Linux nos Mac com o Soc M1 da Apple.

Linus Torvalds quer um MacBook com o M1

O homem forte do Linux nunca teve uma relação pacífica com algumas das grandes empresas do mundo da tecnologia. São conhecidas as suas opiniões extremadas sobre alguns temas e novidades que vão surgindo. Desta vez a vontade de Linus Torvalds é quer um dos novos MacBook Air, mas com condições.

I’d absolutely love to have one, if it just ran Linux.. I have fairly fond memories of the 11″ Macbook Air (I think 4,1) that I used about a decade ago (but moved away from because it took Apple too long to fix the screen – and by the time they did, I’d moved on to better laptops, and Apple had moved on to make Linux less convenient).

Claro que é simples de adivinhar a sua regra mais básica e que aplica também nesta situação. Linus Torvalds quer um dos novos MacBook Air, mas apenas quando este puder correr Linux. Recorda o modelo que teve há 10 anos, mas que trocou por uma máquina mais capaz.

Apple tem de colocar o Linux a correr nos Mac

Claro que aproveitou as suas palavras para dar mais algumas opiniões, desta vez bastante pacíficas. Há muito que espera que o Linux possa correr num portátil com SoC ARM e o novo MacBook Air poderia ser a máquina quase perfeita para tal.

I’ve been waiting for an ARM laptop that can run Linux for alongtime. The new Air would be almost perfect, except for the OS. And I don’t have the time to tinker with it, or the inclination to fight companies that don’t want to help.

Não deverá ser um processo complicado ter o Linux a correr nestas novas propostas da Apple. No entanto, e dado que o desenho é proprietário, dificilmente iria funcionar corretamente. Depois do problema do Windows nos Mac, agora depende apenas da Apple ter o Linux a correr nestas máquinas.