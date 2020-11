O mercado dos smartphones tem sido uma das muitas áreas que tem sofrido com todos os problemas que a COVID-19 trouxe nos últimos meses. As vendas têm diminuído drasticamente e a produção teima em não atingir os valores do ano passado.

Isso tem sido visto nos valores apresentados nas vendas, que têm oscilado, mas sempre com tendência para decrescer. Os mais recentes dados mostram que no último trimestre voltou a haver uma quebra, com a Samsung, a Huawei e a Xiaomi a manterem a sua liderança.

Vendas de smartphones em quebra

Ao longo dos últimos meses a tabela de vendas do mercado de smartphones tem sofrido mudanças. Empresas como a Apple perderam lugares de topo e estão agora com um desempenho abaixo do que seria esperado, mas com boas expetativas de recuperação, graças à época das festas que se aproximam.

Os mais recentes dados, reportados pela Gartner, dão conta dos números das unidades que foram para venda nos mercados globais. Não são muitas as marcas que cresceram e isso nota-se no valor final de crescimento face ao mesmo período de 2019. Há uma perda de 5,7% no total deste trimestre.

Fabricante Unidades 3T20 Quota de mercado 3T20 (%) Unidades 3Q19 Quota de mercado 3T19 (%) Crescimento 3T20-3T19 (%) Samsung 80.816,0 22,0 79.056,7 20,3 2,2 Huawei 51.830,9 14,1 65.822,0 16,9 -21,3 Xiaomi 44.405,4 12,1 32.927,9 8,5 34,9 Apple 40.598,4 11,1 40.833,0 10,5 -0,6 OPPO 29.890,4 8,2 30.581,4 7,9 -2,3 Outros 119.117,4 32,5 139.586,7 35,9 -14,7 Total 366.658,6 100,0 388.807,7 100,0 -5,7

Samsung, Huawei e Xiaomi lideram

Os valores apresentados colocam a Samsung num lugar que é seu há muitos anos. Ocupa a primeira posição com 22% da quota de mercado, seguido pela Huawei, que tem 14%, e pela Xiaomi, que tem agora 12%. Esta última conseguiu recentemente a proeza de ultrapassar a Apple.

Curiosamente, e com o mercado no estado menos positivo em que está, os crescimentos acabaram por muito limitados. Apenas duas das empresas presentes neste top conseguiram aumentar a sua posição. Falamos, naturalmente, da Samsung e da Xiaomi.

Apple deve recuperar as vendas em breve

A justificar a perda da marca de Cupertino estão vários fatores. O mais relevante está já bem identificado e foi até assumido pela marca. O atraso na chegada ao mercado do novo iPhone acabou por reduzir as vendas neste trimestre.

Tal como outras empresas já o revelaram, espera-se que o mercado reaja no último trimestre de 2020. O Natal e o final do ano são épocas em que as vendas aumentam e permitem às marcas recuperar eventuais perdas que tenham acontecido ao longo do ano.