Apesar de ser focado e ter sido desenvolvido para o macOS, muitos utilizadores optam por usar o Windows nos Mac. Tiram partido de todo o hardware presente e conseguem assim máquinas excelentes e com um desempenho acima da média.

Com a mudança que a Apple revelou, com o seu novo SoC M1, não ficou claro se o Windows continuaria a ser suportado. A resposta surgiu agora, vinda da própria Apple. O sistema da Microsoft irá correr nestes novos sistemas, mas apenas se a Microsoft quiser.

Windows a correr nos Mac com M1?

A mudança de arquitetura que a Apple tomou com os novos MAc com o SoC M1 trouxeram alguns desafios para quem desenvolve software. Todas as apps precisam ser adaptadas para correr no SoC M1 e assim ficarem prontas a serem usadas nesta nova plataforma.

Algo que muitos se habituaram foi a recorrer ao Boot Camp para ter o Windows presente e assim correrem as apps deste sistema. Com este ausente da nova plataforma, não estava claro como seria o futuro do Windows nestas máquinas.

Depende da Microsoft e do sistema para ARM

A confirmação e até alguma informação surgiu do próprio Craig Federighi, que referiu que o M1 consegue ser usado para correr o Windows. Isto acontece porque a Microsoft tem já uma versão do seu sistema preparado para correr em processadores ARM.

O problema, do que foi descrito, vem da própria Microsoft. A empresa apenas permite que a sua versão possa correr em máquinas onde esteja já pré-instalado, algo que não acontece com os Mac. Assim, só com a mudança desta política será possível ter o Windows nas novas máquinas da Apple.

Já há uma alternativa à Apple

Apesar deste cenário, os utilizadores dos novos Mac podem ter uma solução alternativa de forma simples. A app CrossOver garantiu já compatibilidade com o novo SoC e pode emular facilmente as apps do Windows. Assim, mesmo sem o apoio da Microsoft, o Windows está presente.

Tudo parece estar agora nas mãos da Microsoft, que pode ou não mudar o licenciamento da sua versão ARM do Windows. Sendo naturalmente compatível, será simples fazer a instalação e utilização deste sistema no novo hardware da Apple.