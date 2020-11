Até há pouco tempo, o dark mode era uma preocupação nos smartphones, sem grande expressão nos outros sistemas. A Microsoft e a Apple focaram-se em trazer esta novidade para os seus sistemas de desktop, que gradualmente a vão tendo em novas áreas.

No caso do Windows 10 esta realidade tem-se mostrado em crescimento, com cada vez mais apps a disponibilizar o dark mode. Agora, e do que pode ser já visto e até testado, há mais um software com esta novidade. O Office foi o primeiro a ser contemplado na suite de produtividade Office.

Dark Mode em cada vez mais apps

A chegada do dark mode a novas apps tem sido uma constante nos últimos meses. Exemplos como o WhatsApp mostraram inegavelmente que há cada vez mais interesse por parte das empresas e dos utilizadores neste modo que permite poupar energia e a vista dos utilizadores.

Se o grande foco tem sido nos sistemas móveis, há também trabalhos a ser realizados noutras áreas. Com o Windows 10 a ter já este modo disponível, os utilizadores querem sobretudo agora que as suas apps preferidas sejam também preparadas para funcionar desta maneira.

Word é o mais recente a ter esta melhoria visual

O mais recente a ter acesso a esta novidade parece ser o Word do Office. A última versão disponibilizada para os utilizadores do programa Insiders têm acesso agora a um tema que traz para esta app o dark mode e todas as suas vantagens.

Do que é possível ver, toda a interface do Word foi alterada para o novo esquema de cores, ajustado ao dark mode. Até a própria área de escrita, que até agora era branca, tem o preto aplicado, sendo por isso o texto branco.

Insiders do Windows 10 têm a novidade da Microsoft

Apesar de estar agora ainda no início do seu desenvolvimento no Word, espera-se que cresça e melhore. Mais tarde, provavelmente ainda este ano, será alargado a outras apps do Office e certamente a todos os utilizadores desta suite no Windows 10.

Este será mais um passo da Microsoft para ter o Windows 10 e as suas apps adaptadas ao dark mode e às suas vantagens. Este está já ainda em muitos elementos deste sistema e cada vez mais pode ser usado por todos.