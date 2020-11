Agora que está no mercado, o iPhone 12 Pro tem estado a ser avaliado por algumas entidades com créditos firmados. Uma delas é a DxOMark, que avalia de forma única o campo da fotografia nos smartphones.

Os primeiros resultados não foram muito positivos para o novo smartphone da Apple, mas esperava-se uma nova avaliação. Esta foca-se na câmara frontal e, mais uma vez, não foi positiva para o iPhone 12 Pro. Os resultados voltam a colocá-lo principalmente abaixo da concorrência.

Novos testes da DxOMark ao iPhone 12 Pro

Depois da avaliação apresentada há alguns dias, focada nas capacidades das câmaras do iPhone 12 Pro, eram esperadas novidades. O próximo passo seria a avaliação da capacidade fotográfica da câmara frontal e do que é capaz de oferecer.

A primeira resposta da DxOMark não foi positiva, colocando o iPhone 12 Pro abaixo da concorrência, e esta não foi diferente. Mais uma vez as capacidades deste smartphone da Apple ficaram abaixo do que os restantes smartphones são capazes de oferecer aos utilizadores.

Câmara frontal fica abaixo da concorrência

Com 98 pontos, 101 para a fotografia e 93 para o vídeo, acabou por ficar na sétima posição na tabela da DxOMark. Isto coloca-o abaixo dos Huawei Mate 40 Pro e P4 Pro, e outros, tendo, no entanto, melhorado face ao iPhone 11 Pro Max, que tinha tido 92 pontos.

A DxOMark revela que as imagens são de alta qualidade, mas não chegam a ser uma das melhores deste segmento. São boas para as tarefas básicas de captura de fotos e vídeos, assim como no Modo Retrato com efeitos trabalham a profundidade de campo. Os vídeos com a tecnologia Dolby HDR são apresentados como impressionantes na cor, exposição e foco dinâmico.

Outra vez o smartphone da Apple fica longe do esperado

Na entanto, foi detetado muito ruído nas fotos em determinadas condições, seja, no fundo, ou nos vídeos gravados em ambientes de baixa luminosidade. A exposição com o flash ligado e com movimento no vídeo também tiveram críticas. Não comprometem a qualidade final, mas tiram pontos na avaliação final.

As avaliações feitas ao iPhone 12 da Apple têm sido contraditórias. Depois de uma pontuação baixa para atingir o topo da DxOMark, conseguiu um excelente resultado na avaliação do ecrã, no Pro Max. Agora, no campo da fotografia frontal, volta a ficar abaixo do esperado.