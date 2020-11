Dica: Como saber que processos estão a correr num smartphone Android

Com uma lista bem longa de problemas detetados no Android e nas suas apps, é normal os utilizadores quererem saber que apps e processos correm no seu smartphone. É desta forma que muitas vezes se detetam problemas e situações anormais.

O sistema da Google não tem uma forma simples de consultar esta informação, mas isso não impede de olhar a estes dados. Hoje mostramos como podem saber que processos estão a correr num smartphone Android.

Aceder às Opções de programador do Android

Ter acesso à lista de processos e de apps que correm no Android permite a qualquer utilizador detetar sobretudo problemas. É aqui que encontram as apps mal comportadas e que não deviam estar a correr no sistema. Esta é uma ajuda essencial.

Para olhar a esta informação precisam, em primeiro lugar, ativar o modo de programador. Este é um processo simples e que já mostrámos várias vezes como fazer. Basta seguir as instruções apresentadas aqui e rapidamente esta opção surge.

Lista de processos, serviços e apps a correr no sistema

Com esta opção presente na área Sistema e atualizações, devem aceder-lhe para continuarem o processo que estão a realizar. Aqui dentro, da lista bem completa de opções presentes, devem escolher a que tem o nome Serviços em execução.

Na nova área vai ter acesso à lista de serviços que o Android tem presente a serem executados no momento. Muitos estão associados a apps do sistema ou a serviços que o Android necessita para estar a funcionar. Devem olhar a esta lista e alternar com as apps, carregando na roda dentada do topo.

Controlar o que é usado no smartphone

Se um processo presente não for esperado, podem escolhê-lo e ver o que está associado, nomeadamente a app ou serviço que lhe dá origem. A informação presente permite que estes serviços sejam posteriormente parados ou reportados, interrompendo a sua execução.

Podem usar esta solução sempre que tiverem dúvidas sobre os serviços ou processos que correm no Android. Detetam facilmente situações anormais e descobrem problemas que tenham no smartphone.