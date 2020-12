Android: Os melhores jogos de 2020 para instalar no seu smartphone

Com o ano de 2020 a terminar, a Google está a divulgar alguns dos tops associados aos seus serviços. Por exemplo, já aqui demos a conhecer os vídeos mais populares do YouTube em Portugal e também já revelámos quais as melhores apps do ano. Agora é a vez dos jogos Android.

O jogo Bob Esponja: Cozinha Cascuda foi considerado o melhor jogo pelos utilizadores norte-americamos, e a Google remeteu a sua escolha para o jogo de aventura Genshin Impact. Agora, deixamos aqui a lista completa por categorias de todos os jogos, os melhores deste ano de 2020, que deve conhecer e escolher para instalar no seu smartphone.

A lista dos melhores jogos em 2020 é extensa. São 55 as escolhas da Google, a grande maioria gratuita. Não é de estranhar a quantidade de títulos selecionados, considerando o quão rentável é este segmento.

Assim, sem mais rodeios, deixamos a lista completa dos melhores jogos para Android em 2020.

Jogos de estratégia

Arknights – 4,6 Estrelas

Maze Machina – 3,8 Estrelas

Jogos de simulação

BOKU BOKU – 4,5 Estrelas

BTS Universe Story – 4,8 Estrelas

RPG

Bistro Heroes – 4,6 Estrelas

Black Desert Mobile – 4,1 Estrelas

Juicy Realm (3,39 €) – 4,5 Estrelas

Masmorra Mínima RPG – 4,5 Estrelas

The Wild Darkness – 4,2 Estrelas

Guardian Tales – 4,7 Estrelas

Subscribe to My Adventure – 4,3 Estrelas

Jogos de Ação

Brawlhalla – 4,1 Estrelas

Bullet Echo – 4,3 Estrelas

Cookies Must Die – 4,5 Estrelas

GRIS (5,49 €) – 4,4 Estrelas

Puzzle

EverMerge – 4,4 Estrelas

inbento (3,09 €) – 4,8 Estrelas

Pokémon Café Mix – 4,6 Estrelas

SNOOPY Puzzle Journey – 4,1 Estrelas

The Gardens Between (5,49 €) – 4,4 Estrelas

Life Gallery – 4,1 Estrelas

Arcada

Fancade – 4,4 Estrelas

Jogos de Aventura

Genshin Impact – 4,5 Estrelas

Reventure (2,99 €) – 4,7 Estrelas

The White Door (2,99 €) – 4,6 Estrelas

Very Little Nightmares (7,99 €) – 4,4 Estrelas

Jogos de Cartas

Legends of Runeterra – 4,5 Estrelas

Realm of Alters CCG – 3,8 Estrelas

Corridas

Motorsport Manager Racing – 3,7 Estrelas

Desporto

Rumble Hockey – 4,1 Estrelas

Casual

Tuscany Villa – 4,5 Estrelas

매직서바이벌 – 4,5 Estrelas

