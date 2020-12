Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

É seguro comprar na loja online Gshopper?

Bom dia, Estou interessado num smartphone que está a um preço muito interessante na loja Gshopper. É seguro comprar nesta loja online? Obrigado. Atenciosamente, José Lourenço

Resposta:

José,

Sim, a loja Gshopper é de plena confiança e uma das grandes vantagens que oferece é o envio de produtos a partir do armazém de Espanha, principalmente smartphones, mas não só. Dessa forma a entrega é muito rápida, em 2 a 3 dias, e não está sujeito a quaisquer taxas adicionais.

Além do armazém em Espanha, existe também na Bélgica, República Checa, França e Reino Unido, com condições de entrega semelhantes. Outros produtos com stock no armazém de Hong Kong, poderão estar sujeitos a taxas adicionais e tempo de entrega prolongado, pelo que é importante que tenha conhecimento disso.

No que diz respeito à garantia, especificamente para smartphones (que é o tipo de produto mais popular na loja), a garantia é de 2 anos. Já para produtos Roborock, por exemplo, o tempo de garantia é de 3 anos. Para outros produtos poderá ser de 1 ano, pelo que se precisar de esclarecimento quanto ao tempo de garantia, deverá contactar o suporte da loja.

No caso de produtos que sejam entregues com defeito, os chamados DOA – dead on arrival, a devolução poderá ser sempre feita para Espanha, para que o produto seja inspecionado e o caso tratado.

Relativamente à garantia, há a informação de que em breve a assistência técnica para países europeus será feita na Alemanha. Até lá, a assistência técnica é em Hong Kong, mas por pouco tempo.

E é claro, para máxima segurança nas suas compras, dê preferência ao pagamento com Paypal, para que fique com uma “camada” extra de segurança.

[Respondido por Hugo Cura]

Como instalar serviços Google num Huawei Mate 40?

Bom Dia. Eu adquiri um Huawei P40 recentemente e ao tentar instalar os serviços da Google, a aplicação do “G azul” diz me que o dispositivo não é compatível. Há alguma solução para resolver esse problema? Se sim será que me podiam ajudar? Desde já, obrigado pela vossa atenção. Tiago Ramos.

Resposta:

Tiago,

O processo de instalação dos serviços Google nos smartphones Huawei tem tido alterações ao longo do tempo.

Processos que funcionavam num modelo deixam de funcionar nos seguintes, devido a alterações no software, quer da Google quer da Huawei.

A forma mais simples e funcional que temos conhecimento à data é através da app Googlefier. O processo e a forma está explicada no artigo que deixamos abaixo:

Chamamos no entanto à atenção que este processo poderá falhar algumas vezes e há relatos de que poderia ter problemas em versões mais recentes do Android presente nos Huawei.

Uma alternativa que deixamos é que aposte nos serviços da Huawei e na sua loja de apps, onde estão cada vez mais propostas.

[Respondido por Pedro Simões]

Um problema com o trackpad do MacBook no macOS Big Sur?

Bom dia, O meu MacBook Pro 13 de 2019 depois de atualizar para o Big Sur, de vez em quando não ouço nem sinto a pressão no trackpad. Alguém me sabe dizer o que se passa? Obrigado, Carlos Mota

Resposta:

Carlos,

Esse não é um problema que esteja identificado como sendo do macOS Big Sur. No entanto, e procurando um pouco nos fóruns da Apple, existem muitos relatos da sua existência. Terá aparecido nas versões de desenvolvimento e não foi corrigido, entretanto.

Com pode ver neste link de um fórum da Apple, há muito tempo que o problema é descrito e há relatos recentes da sua existência.

O que pensamos que poderá acontecer em breve é que seja corrigido pela Apple na próxima atualização deste sistema.

Assim, o que recomendamos é que aguarde que chegue uma atualização e que o problema fique resolvido com a sua instalação.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ligar e usar todos os meus monitores?

Prezados, como vão !? Bom dia… Estou recorrendo ao conhecimento de vocês para tentar esclarecer uma dúvida que me surgiu sobre um equipamento que gostaria de comprar para ‘enfeitar’ um pouco mais meu PC. Explicando melhor o “Assunto” do meu email, questão de uns 2 dias, navegando pelo site da AliExpress encontrei um mini-monitor LCD (se é que posso usar este termo…) que se conecta a saída HDMI da placa de vídeo e tem o circuito alimentado por uma porta USB. (…) Tenho hoje, na minha máquina uma GTX 2070 Ultra da EVGA, conectada a 2 monitores da Samsung de 27″ em formato de área estendida entre eles. Como diz no anúncio, a ligação do pequeno monitor lcd cria um 3 monitor conectado ao meu computador, mas eu não gostaria que ao mexer o mouse, ele fizesse parte da área estendida. Eu gostaria que ele fosse um monitor ‘paralelo’ que apresentasse uma tela própria. Digo isso pelo fato de que se mover o mouse entre as telas, uma hora ele vai aparecer na pequena tela ou ficará oculto caso ele entre na área dela, ou se eu acabar arrastando uma tela de um dos monitores grandes e ir para a tela pequena. Então, gostaria de saber, é possível ter 2 monitores com área estendida trabalhando em um conjunto único e este pequeno LCD, trabalhando em uma possível área separada? Agradeço pela atenção. Alexander Munaiar

Resposta:

Alexander,

Sim, é possível restringir a passagem do rato para outros ecrãs, há vários softwares que fazem isso (por exemplo Mouse Trapper, Dual Monitor Tools, Cursor Lock, etc).

No entanto, é possível fazer isso no próprio Windows. Basta colocar esse ecrã virtual na diagonal, mas ligeiramente afastado, já que a configuração aceita fazê-lo.

Dessa forma, o cursor nunca passa para esse ecrã, ficando exatamente como é pretendido.

[Respondido por Hugo Cura]

Afinal que versão do Word é que tenho instalada?

Olá a vós, que sois minha visita diária desde há vários anos! Preciso da vossa preciosa ajuda. Comprei uma licença do Office 2016, no U2Key, e instalei-a no meu PC, mas quando, p.e. no Word, consulto a “Conta”, aparece “Informações do Produto – Office – Produto Ativado – Microsoft Office Professional Plus 2016”, mas em baixo tenho esta informação estranha: como “Versão 2010”?!!!, mas se clicar em “? – Acerca do Word” já a informação é: Afinal qual é a versão que está instalada? 2010 ou 2016? Por favor, ajudem a esclarecer. Obrigada, Joana Belo

Resposta:

Joana,

Primeiro que tudo, obrigado pela preferência!

O Office tem uma versão de desenvolvimento que nada tem a ver com a versão de mercado, que vai tendo o nome correspondente ao ano em que é lançada.

Por mero acaso, neste ano de 2020, as versões de desenvolvimento atingiram um número próximo do ano corrente, e rapidamente vai passar esse número. Como exemplo, a versão 2002 foi lançada em 11/02/2020 e atualmente, a mais recente é a 2011, lançada em 09/11/2020. Cada versão tem sempre várias “builds”, ou seja, várias sub-versões em cada versão.

Pode ver mais detalhes aqui:

Por esta altura, é provável que já tenha disponível uma atualização para a versão 2011.

Resumindo, a versão de mercado que tem instalada é efetivamente a 2016.

[Respondido por Hugo Cura]

Que Apple Watch comprar para medir a frequência cardíaca?

Boa tarde Sou vosso seguidor Gostava de saber qual o melhor Apple wacth? O série 3,4,5,6? Para frequência cardíaca Fico aguardar a vossa resposta Obrigado André Silva

Resposta:

André,

Naturalmente que a versão mais recente do Apple Watch será sempre a mais precisa e com melhor capacidade de medir a frequência cardíaca.

A cada nova versão os sensores são melhorados e tornam-se mais precisos e mais sensíveis. Assim, esta medição torna-se mais apurada.

Também a cada nova versão surgem novos sensores e novos dados relevantes e importantes a serem recolhidos.

Assim, e se o preço não for um problema, a escolha óbvia será o Apple Watch 6, por ter uma sensibilidade mais apurada e ao mesmo tempo por ter mais capacidades.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.