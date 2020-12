2020 está a chegar ao fim (finalmente!) e como é habitual, este é o momento para recordar o que de melhor e pior o ano nos trouxe. No YouTube, os gostos, os comentários, as visualizações e partilhas fazem de alguns vídeos os mais populares do ano. Em tempos de pandemia, aprender a lavar as mãos parece ter sido o mais importante para os portugueses.

Mas quais foram os outros vídeos e músicas que se tornaram virais no nosso país?

YouTube: os vídeos mais populares em 2020 (excluindo música)

No YouTube, as pessoas não assistem apenas a vídeos. Interagem, fazem gostos, comentam, entre muitas outras interações. E, para apresentar os vídeos que se destacaram este ano, foram analisadas as várias formas de interagir com os vídeos para identificar quais registaram o maior interesse em 2020 em Portugal.

A COVID-19 foi e continua a ser a grande preocupação dos portugueses em 2020. Desde o início da pandemia que muito se fala nas várias formas de evitar o vírus, nomeadamente a correta e frequente higienização das mãos, em ambiente social e profissional. O vídeo da Direção-Geral da Saúde acerca da técnica de lavagem das mãos foi o mais popular em 2020 no YouTube em Portugal.

Já Felipe Neto, um dos mais famosos criadores brasileiros e as suas aventuras a jogar Minecraft ganhou a atenção dos portugueses levando este primeiro vídeo da série a ocupar o segundo lugar da tabela dos vídeos mais populares da plataforma no nosso país.

No terceiro lugar, surge a passagem do Windoh no programa da SIC, A Máscara, apresentado pelo César Mourão. Com a máscara de Cavaleiro, Windoh mostrou as suas capacidades vocais sendo bastante aclamado pelo júri e pelo público em geral.

2020 também mostrou uma tendência denominada por “primitive technology” (“tecnologia primitiva”), trata-se de vários vídeos no YouTube que mostram homens que, utilizando apenas uma ferramenta rudimentar, constroem obras de cortar a respiração. Um dos vídeos com maior sucesso desta tendência pertence ao canal Mr. Tfue, que mostra como em 60 dias se constrói uma piscina de sonho.

Todos os outros vídeos presentes no TOP pertencem a criadores bem conhecidos dos portugueses nomeadamente Mafalda Creative, Wuant ou D4rkFrame e onde também aparece Cristina Ferreira no programa 5 Para a Meia Noite.

TOP 10 – Os vídeos mais populares em 2020

E na música?

Na música, com apenas um tema que não é em português e que ocupa o segundo lugar, o Top 10 de 2020 é liderado pelo sucesso “Te Amo”, da dupla Calema, formada pelos irmãos António Mendes Ferreira e Fradique Mendes Ferreira.

Kevinho, cantor brasileiro é já uma presença habitual no TOP 10, quer sozinho ou como convidado de David Carreira, ocupa duas posições na tabela, terceiro e quarto lugar respetivamente.

2020 não foi exceção e, mais uma vez, as músicas vindas de África e do Brasil fazem parte do TOP 10. Rui Orlando e Matias Damásio fecham a tabela deste ano com o tema “Peço Perdão”.

TOP 10 – Os vídeos de música mais populares em 2020

Queremos saber qual foi o seu vídeo favorito de 2020 no YouTube! Partilhe connosco nos comentários.