NASA: câmaras da Estação Espacial Internacional captaram imagens de 150 OVNIs

A Estação Espacial Internacional (ISS) está equipada com várias categorias de câmaras que filmam e fotografam o espaço e a Terra em vários momentos. Um conjunto de equipamentos estão permanentemente apontados ao espaço a partir da estação. Nesse sentido, são conseguidas imagens que se tornam famosas pela singularidade do que se consegue captar. É exatamente na particularidade do que aparece nalgumas filmagens que reside agora um novo mistério.

No passado dia 15 de novembro, uma das várias câmaras instaladas na ISS registou imagens de centena e meia de “objetos voadores não identificados” na órbita terrestre.

Grande quantidade de objetos voadores não identificados são captados pela ISS

É um facto que a órbita da Terra está carregada de lixo espacial, mas há muito mais que ainda se desconhece a verdadeira origem. Em meados de novembro passado, uma câmara instalada na Estação Espacial Internacional (ISS) conseguiu registar imagens de cerca de 150 “objetos voadores não identificados” na órbita terrestre.

Segundo informações, esta quantidade pouco usual de material a viajar pelo espaço chamou à atenção dos cientistas. Aliás, foram detetadas tantas ocorrências ao ponto de ultrapassar o campo de visão das câmaras de alta definição da NASA.

Lixo espacial, asteroides, OVNIs, etc…

Ao redor da Terra voam muitos objetos, peças soltas de naves e satélites assim como outros objetos que não se conseguem de imediato identificar. Aliás, este tipo de avistamentos não é inédito, já foram registadas estas passagens pelas câmaras da ISS.

Conforme poderemos ver no vídeo a seguir, o astronauta russo Ivan Vagner partilhou no Twitter o que a sua câmara detetou. Quando ele filmava uma aurora boreal, captou a passagem de cinco objetos não identificados que se moviam rápido à sua frente.

Neste vídeo, é possível percebermos que tipo de objetos foram filmados:

As imagens deixam mesmo no ar algumas perguntas. Aliás, na legenda deixada pelo astronauta, que havia chegado à Estação Espacial Internacional em abril, ele próprio deixa. em jeito de provocação, a seguinte frase:

“o que acham que seriam estas coisas: meteoritos, satélites, ou…?”

Claro que este tipo de “fenómenos” alimentam a ideia que a Terra é visitada por seres extraterrestres. Segundo o próprio Pentágono, os piloto da Marinha dos EUA ainda não conseguem responder às imagens de OVNIs que foram detetados numa operação de treino ap largo dos Estados Unidos em 2007.

Apesar disso tudo, a Terra é orbitada por muitos objetos de fabrico humano e muitos astros que fazem parte da vida do universo.

Leia também: