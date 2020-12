“Hanging Out”: a vertente social chegou ao Facebook Gaming

O Facebook Gaming é a plataforma da rede social de Zuckerberg dedicada a todos os apaixonados pelo mundo dos jogos. A empresa juntou-se assim a vários outros serviços populares, como o Twitch, e oferece aos utilizadores mais um espaço de partilha destes conteúdos.

Agora o Facebook Gaming ganhou uma nova funcionalidade designada “Hanging Out”, um espaço mais social, onde os jogadores podem interagir, conversar e partilhar experiências.

Com o mercado e a procura dos jogos online a crescer, há que oferecer aos utilizadores os serviços necessários onde estes possam jogar e partilhar com o mundo as suas técnicas e conquistas.

Neste segmento existem já várias respostas, como por exemplo o Twitch, o Google Stadia, a Steam, entre outros. Mas o Facebook não quis ficar de fora, nem perder esta oportunidade e, por isso, criou o Facebook Gaming. Para além da versão web, a plataforma está também disponível para Android e iOS. E agora ganhou uma nova funcionalidade!

“Hanging Out”: chegou a vertente social do Facebook Gaming

O Facebook Gaming anunciou nesta terça-feira, dia 1 de novembro, a novidade “Hanging Out”. Segundo a plataforma:

Ser um criador de conteúdos sobre jogos significa muito mais do que transmitir apenas a experiência de jogo. Os nossos criadores de conteúdos constroem comunidades, unindo as pessoas que partilham a paixão pelos jogos. Para proporcionar aos criadores de conteúdos do Facebook Gaming mais formas de unir os seus públicos apaixonados por jogos, estamos a introduzir a “Hanging Out”, uma nova categoria de transmissão com foco na conversação ao invés da experiência de jogo.

Desta forma, o “Hanging Out” traz uma vertente mais social ao Facebook Gaming. E pode ser encarado como uma secção IRL (In Real Life) onde o foco se mantém nos jogos mas os utilizadores podem explorar uma ampla variedade de formatos que vão além da experiência de jogo, desde a conversa com outros utilizadores, a podcasts, arte e muito mais.

Exemplos do que pode encontrar na categoria “Hanging Out”:

Conversar, sendo o foco a interação com o público sobre um determinado assunto

Arte, como pintar, desenhar ou esculpir, cozinhar, criar jogos e muito mais

Podcasts e talk shows

Viagens e descoberta

Mas desengane-se quem pensa que este é um espaço onde tudo é possível, pois também aqui há regras. Por exemplo, não é permitido filmar-se a dormir ou criar um canal de compras. Mas para saber mais sobre quais os conteúdos que são ou não permitidos na categoria “Hanging Out”, pode ler o artigo do centro de ajuda aqui.

Comece já a procurar transmissões da categoria “Hanging Out” aqui: fb.gg/hangingout.