Pentágono oficializa filmagens de OVNIs

Apesar do foco de atenção, neste momento, ser a pandemia e soluções para a ultrapassar, o mundo, e o que poderá estar para lá dele, não parou propriamente. Assim, no decorrer de investigações que começaram há vários anos, o Pentágono oficializou três vídeos que mostram objetos voadores não identificados (os supostos OVNIs) a sobrevoar as bases militares dos Estados Unidos.

Estes vídeos continuam a acicatar a ansiedade dos departamentos de inteligência e defesa americanos. Que tecnologia estará por trás de tal objeto voador e quem detém tal avançado sistema?

Antes de mais e de qualquer outra ilação, OVNIs não nos diz que são extraterrestres. Assim sendo, OVNI diz-nos que é um Objeto Voador Não Identificado.

Portanto, logo à partida é percetível que as autoridades dos EUA não sabem e não conseguem identificar o que foi captado e comentado pelos pilotos que gravaram os vídeos.

Imagens que capturaram atividade desconhecida

Nos vídeos é possível ouvir os pilotos, que captaram as filmagens, a expressar surpresa face à rapidez com que os objetos se movimentam. A propósito, esta realidade evocou um episódio semelhante, quando, em 2007, um piloto da Marinha dos EUA reportou à CNN que tinha visto um OVNI.

Como uma bola de ping-pong, a fazer ricochete na parede.

Este tipo de relatório resultou na execução de um programa oficial de identificação de OVNIs, por um período de 5 anos, até 2012, pelo Pentágono.

Esclarecimentos a fim de não gerar pânico desnecessário

Apesar de estar em domínio público desde o ano passado, o conteúdo das imagens nunca havia sido oficializado pelas autoridades americanas. A fim de esclarecer a população face a quaisquer equívocos sobre a veracidade delas, Sue Gough, porta-voz do Pentágono, diz que a melhor decisão foi divulga-las.

Depois de uma análise aprofundada, o departamento determinou que a divulgação pública destes vídeos não identificados não revela qualquer sensibilidade de competência ou dos sistemas e não prejudica quaisquer investigações de futuras invasões não identificadas, do espaço aéreo militar.

Garante Sue Gough.

Assim, o Pentágono assegura que não há razão para preocupações ou alaridos, podendo os objetivos, ainda que não identificados, ser algum fenómeno, aliado a condições meteorológicas, ou apenas um drone, por exemplo.