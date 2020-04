Pandemia da COVID-19 faz disparar downloads de Torrents em Portugal

Com a maior parte do país parado e de quarentena, os consumos de Internet dispararam e estão em valores nunca vistos. Os operadores reagiram e este é um comportamento normal e até esperado.

Os números apresentados faziam prever que este crescimento se devia à utilização de serviços de streaming como o Netflix. A verdade é bem diferente e sabe-se agora que a pandemia da COVID-19 faz disparar os downloads de Torrents em Portugal.

Mais tráfego durante a pandemia da COVID-19

Os dados são claros e não surpreendem a maioria. Os consumos de Internet cresceram de forma exponencial nos últimos tempos e a causa é apenas uma. Com cada vez mais gente em casa, todo o trabalho e diversão assenta na World Wide Web.

Com os números apresentados por serviços como o Netflix, que atingiu já os 182,9 milhões de assinantes, esperava-se que a maioria do tráfego estivesse aqui. Afinal, e com dados revelados, o crescimento dos downloads de Torrents em Portugal foi grande.

Downloads de Torrents cresceu em todo o lado

A informação apresentada pela MUSO revela que o crescimento em Portugal foi de 47%. Este valor surge da comparação da última semana de fevereiro com a última semana de março. Esta situação não é exclusiva do nosso país e acontece em Espanha (+50%) ou Itália (+66%)

Dados com mais detalhe mostram que há um aumento claro no número de downloads e que os endereços IPs cresceram, mas de forma menos acentuada. Estes foram obtidos no site I know what you download para o nosso país e espaçados no tempo.

O cenário detalhado de Portugal

No que toca aos conteúdos descarregados, a distribuição no posso país pode ser vista acima. Mais de metade foca-se nos filmes, seguidos por jogos e pornografia. Curiosamente, a música está abaixo, por haver serviços de streaming gratuitos.

A MUSO revelou ainda uma curiosidade, quase óbvia. O acesso e tráfego de sites de transmissão de eventos desportivos caiu 50%. Sem eventos a decorrer, a opção foi para os eventos online, que decorrem de forma aberta.