Acompanhe em direto a passagem do asteroide 1998 OR2 pela Terra

Se é um amante do Universo, ou simplesmente um mero curioso que gosta de estar informado sobre tudo o que se passa no nosso Mundo, então não pode perder a passagem do asteroide 1998 OR2 pela Terra.

Nesta quarta-feira é esperada a passagem mais próxima deste corpo celeste pelo nosso planeta, no entanto poderá começar a acompanhar a transmissão em direto dentro de breves momentos.

Asteroide 1998 OR2 vai passar a 6,3 milhões de km da Terra

Nesta quarta-feira vamos ter uma visita muito especial. O asteroide 1998 OR2 vai fazer a sua passagem pela Terra, com uma distância de cerca de 6,3 milhões de quilómetros do nosso planeta. Basicamente é algo como 16 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Coisa pouca, como devem calcular. No entanto, para os especialistas do ramo da astronomia, não é assim tão longe quanto podemos pensar.

Mas é preciso ter calma, pois o corpo celeste está a uma distância suficiente para não representar um perigo para a Terra, uma vez que não há risco de impacto.

No entanto, o Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra (CNEOS) refere que este asteroide é “suficientemente grande para causar efeitos globais”. Mas esta é uma denominação dada a qualquer objeto com mais de 140 metros e que se encontre a menos de 7,4 milhões de km de distância do nosso planeta.

Este asteroide, também conhecido como 52768, tem 4 km de comprimento e 1,8 km de largura. Dá para ter uma ideia da enorme dimensão que terá.

Canal transmite em direto a passagem do asteróide 1998 OR2 pela Terra

Por ser um corpo celeste que tem uma posição privilegiada em relação ao sol, supõe-se que seja mais brilhante comparativamente a outros asteroides semelhantes, o que vai facilitar a sua observação.

Se está curioso com a passagem deste exemplar pelo nosso planeta, poderá acompanhar esta viagem em direto através da transmissão do canal Slooh. Este canal pertence a uma comunidade astronómica que transmite imagens de 10 telescópios durante 20h por dia.

A transmissão será feita através do seguinte streaming do YouTube:

Poderá começar a ver esta transmissão a partir das 00h00 de hoje (2300 GMT). Espera-se ainda que o asteroide 1998 OR2 faça a sua passagem mais próxima do planeta Terra pelas 10h56 (0956 GMT).