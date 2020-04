Faça download dos magníficos wallpapers do MIUI 12 da Xiaomi

Desde o dia de ontem que o mundo tecnológico ficou mais rico com a apresentação oficial da interface MIUI 12 da Xiaomi. Juntamente com esta apresentação, a respeitada marca chinesa lançou ainda o tão aguardado Mi 10 Lite Zoom Edition, um poderoso smartphone nomeadamente a nível de fotografia.

Caso tenha ficado interessado no equipamento, mas não seja o seu objetivo adquiri-lo, então pelo menos poderá fazer download dos belíssimos wallpapers que o novo MIUI 12 oferece.

A Xiaomi apresentou a sua interface MIUI 12 que traz novas animações, novas imagens e promete mais privacidade. A dinâmica e todos os pormenores desta interface são completamente diferentes do que estamos habituados.

Uma das principais novidades é o Dark Mode que tem como característica interessante o facto de ir escurecendo ao longo do dia o que, por conseguinte, facilita a adaptação do olhar ao ecrã, mediante a luminosidade natural.

Outra novidade bastante interessante é que a própria forma como a informação é revelada no smartphone também sofreu uma melhoria. Desta forma, o smartphone ajusta automaticamente o tamanho da fonte, o contraste e a luminosidade quando o modo escuro está ativado. Em suma podemos considerar que este sistema está construído para ser inteligente e perspicaz.

É ainda importante referir que atualmente a MIUI conta com 310 milhões de utilizadores mensais em todo o mundo, mas para saber mais sobre o MIUI 12 leia o seguinte artigo:

Super Wallpapers são uma das mais interessantes características do MIUI 12

Uma boa imagem é um dos aspetos que mais capta desde logo a atenção dos utilizadores. Então, este MIUI 12 não trouxe apenas fantásticos wallpapers. A Xiaomi foi exigente e inseriu nesta interface Super Wallpapers, para tornar o smartphone ainda mais bonito.

Estes Super Wallpapers são então imagens 3D animadas de alta precisão dos planetas Terra e Marte, com base nos dados de exploração espacial disponíveis. Podem ser definidos no ecrã inicial ou no ecrã de bloqueio.

Um pormenor interessante é que o planeta definido entra na fase noturna assim que o dark mode seja ativado.

A equipa XDA Developers extraiu o APK das imagens para que pudesse assim fazer download destes Super Wallpapers, bastando clicar nos botões abaixo.

Super Wallpaper da Terra

Super Wallpaper de Marte

Faça downloads de todos os wallpapers do MIUI 12 da Xiaomi

A mais recente versão do MIUI traz também 29 novos wallpapers, com uma resolução de 2340 x 1080, que todos vão querer ter ou pelo menos experimentar no seu smartphone.

Todos estes wallpapers estão divididos em seis categorias diferentes, sendo elas Textura Natural, Geometria, Nebulosa Dinâmica, Cenário Minimalista, Preto e Branco e Marte.

São imagens muito bonitas, elegantes e que vão tornar o ambiente dos smartphones agradável, sem se tornarem pesadas ao olhar ou à experiência do utilizador.

Gostou? Então pode agora fazer downloads de todos os wallpapers que vêm disponíveis no MIUI 12 da Xiaomi. Basta clicar no botão que deixamos de seguida.

Wallpapers MIUI 12