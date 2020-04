Typhoon: Coluna da Prozis com grande som e power bank incluído

Estamos numa fase de confinamento social por causa da COVID-19! Passamos a conhecer todos os cantos da casa e a dar valor a tudo o que temos por cá. A internet e a TV ajudam-nos certamente a distrair do momento, e até dentro de casa procuramos a nossa mobilidade.

Para quem gosta de um sistema de som pequeno e compacto tem de conhecer a nova coluna da Prozis, a Typhoon.

Gosta de ouvir um bom som no seu canto? Seja na sala, na garagem, no sótão ou então quando estiver perto da natureza? Caso tenha respondido que sim, então tem de conhecer a coluna portátil Typhoon da Prozis. Esta coluna foi criada com o intuito de rasgar e mudar a rotina de cada um. Pelo facto de ser portátil pode levá-la e pendura-la em qualquer lado, sem esforço.

Mas há mais novidades pois quando os outros dispositivos ficarem sem bateria, a Typhoon também pode servir de power bank.

Principais características desta coluna

Até 15 h de música

2 x 13 W + 2 x 3 W

Até 10 metros (A coluna Typhoon permanece ligada ao aparelho de reprodução até uma distância de 10 metros)

Sensibilidade: 76 dB

Frequência de resposta: 20 Hz – 120 kHz

Bateria: 4000 mAh

Tempo de carregamento: 4 h (Cabo USB)

Peso: 1045 g

Dimensões: 224 x 78 x 78 mm

A par de outros equipamentos tecnológicos, especialmente ao nível do áudio, a coluna Typhoon oferece um som surpreendente. Esta coluna é resistente à água e ao pó – IP67 e funciona com qualquer smartphone, tablet, computador portátil ou outro equipamento com suporte para bluetooth.

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta coluna Typhoon com um desconto de 10%, usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.