Xiaomi lança o Mi 10 Lite Zoom Edition com câmara periscópio para zoom até 50x

A Xiaomi presenteou hoje o mercado com o lançamento do seu mais recente equipamento. O Xiaomi Mi Lite Zoom Edition chega assim com pormenores bastante interessantes, que o colocam numa posição de destaque face à concorrência.

Das diversas características que o compõem, a atenção recai na câmara periscópio para zoom até 50 vezes, no tão aguardado MIUI 12 e ainda na potente bateria de longa duração. Tudo isto num design ultra-fino e elegante, disponível num leque de cores vivas.

Chegou o Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition

É oficial, foi lançado hoje na China o novo smartphone da Xiaomi. A empresa, que devemos reconhecer com uma das que mais tem crescido ao longo do tempo apresentando produtos inovadores, não pára de surpreender.

Chegou então o Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition com uma mão cheia de novidades, entre elas uma câmara periscópio capaz de um zoom ótico de 5x e um zoom digital até 50x. Para além disso, este novo equipamento traz ainda uma bateria potente capaz de oferecer ao utilizador uma experiência mais prolongada.

O design é também um dos aspetos que salta logo à vista, mantendo-se uma estrutura elegante e ultra-fina de 7,88 mm, disponível em várias cores bastante agradáveis.

Design, ecrã e bateria

Explorando e aprofundando um pouco mais sobre este Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition, podemos analisar as imagens e verificar que, de facto, o design é um ponto que lhe confere logo vantagem.

O novo smartphone da marca chinesa apresenta um design leve e vibrante que transmite vitalidade e energia. A nível de cores, o novo Mi 10 Lite Zoom Edition oferece a oportunidade de o conseguir em laranja picante, azul berry, rosa pêssego, preto alcaçuz e verde menta. Basta escolher qual combina melhor com o seu estilo e personalidade.

A dimensão do smartphone foi reduzida em 0,1 mm, e apresenta agora assim uma espessura ultra-fina e leve de 7,88 mm. A câmara periscópio é também 7,6% mais fina comparativamente ao que a marca já nos habituou e a fonte de calor também foi reduzida em 25%.

Vem com um ecrã AMOLED 33% mais fino, de 6,57 polegadas, uma resolução de 2.400 x 1.080 FHD +, num formato 20:9. Possibilita ainda uma taxa de atualização de 180Hz.

Já a bateria não fica em nada prejudicada com todas estas características. Trata-se de uma bateria de alta densidade de 4.160mAh, capaz de oferecer ao utilizador uma experiência prolongada seja recorrendo à rede 5G ou a um dia inteiro de utilização ininterrupta.

Câmara com uma potente capacidade de zoom

Como já dissemos, uma das carecterísticas mais vincadas neste novo Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition é a sua câmara. Ora, atento o facto de no próprio nome se aludir ao zoom, já seria esperado que essa funcionalidade estivesse de alguma forma em destaque.

Assim, este smartphone é o primeiro da Xiaomi com uma câmara periscópio de 8MP. Esta câmara é capaz de um zoom ótico de 5x e um zoom digital até 50x, o que a torna numa das mais potentes atualmente disponível no mercado. Através desta característica o utilizador poderá captar fantásticas imagens com pormenor impressionante, mesmo que estas se encontrem longe.

Para além desta câmara, o equipamento traz ainda uma câmara principal de 48MP, uma grande angular de 120º e uma macro de 2MP com distância focal de 15 a 122 mm.

MIUI 12 e mais algumas surpresas

Como sistema, este equipamento traz o novíssimo e tão esperado MIUI 12, baseado no Android 10, do qual já falámos mais pormenorizadamente no artigo que pode ler seguidamente.

Para além disso há algumas surpresas. Quem comprar o Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition terá, adicionalmente, a oferta de vários autocolantes para personalizar o seu novo dispositivo.

A capa de proteção transparente está agora construída num material de íon de prata que possui propriedades antibacterianas com duração 24h/dia e 7 dias por semana. Uma pertinente inovação nesta altura de pandemia.

Especificações do Mi 10 Lite Zoom Edition

Ecrã AMOLED de 6,57 polegadas 20:9 e 2400 x 1080 FHD + Taxa de atualização até 180 Hz Taxa de contraste 4300.ooo:1 800nit de brilho JNCD < 0,7, △ E 1,1 HDR10 + Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light

Cores Laranja picante, Verde menta, Azul baga, Rosa pêssego, Preto alcaçuz

Dimensões 164.02mm x 74.77mm x 7.88mm 192g

Suporte de rede Dual Mode SA + NSA 5G: n1 / n41 / n78 / n79 1T4R, SRS, MultiLink

Processador Qualcomm® Snapdragon ™ 765 Plataforma móvel de 5G, velocidade de clock de até 2,4 GHz

Armazenamento LPDDR4X + UFS 2.1 (Write Turbo)

Câmara Principal de 48 MP com sensor de 1 / 1,2 ”, abertura f / 1,79, Super Pixels 4 em 1 de 1,6 μm Grande angular de 8MP de 120 ° Periscópio de 8MP com zoom digital de 50x e OIS Macro de 2 MP Frontal de 16MP

Bateria 4.160 mAh Carregamento rápido de 20W

Sistema MIUI 12 baseado em Android 10

Sensor de impressão digital no ecrã

O Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition está disponível nas versões 6/64GB, 6/128GB, 8/128GB e 8/256GB. Poderá ser comprado nos canais oficiais da Xiaomi na China continental, a um preço a partir de RMB 2099, ou seja cerca de 273€ em conversão direta.