PEPP-PT: App para monitorizar movimentos dos cidadãos por causa da COVID-19

O tempo é de guerra contra um inimigo invisível e nesse sentido há muitas estratégias a serem desenvolvidas. Como temos vindo a informar, vários países estão a adotar soluções para monitorizar e rastrear a circulação dos cidadão e assim conseguir controlar, de certa forma, a COVID-19.

Obviamente que há muitas questões legais, especialmente ao nível da privacidade. Um dos sistemas que está a ser desenvolvido é o Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT).

Chama-se PEPP-PT e é um sistema de contact-tracing com informação centralizada. Na prática, esta solução tem como principal objetivo o rastreamento de proximidade, permitindo de forma rápida e eficaz “monitorizar” novas cadeias de transmissão do SARS-CoV-2, informando pessoas potencialmente expostas. A equipa de desenvolvimento do sistema é constituída por cem pessoas de várias áreas.

Há vários países a participar neste projeto, apesar de alguns já o terem abandona, como é o exemplo da Alemanha. De acordo com o último EU Toolbox publicado, o PEPP-PT considera duas abordagens no que diz respeito à preservação da privacidade: “centralizado” e “descentralizado”. Há sistemas que funcionam apenas com o Bluetooth, como é o caso do que está a ser desenvolvido pela Apple e Google e outros que usam informações do GPS.

No entanto, na semana passada, o PEPP-PT foi criticado por falta de transparência nas operações de software. Surgiram inclusive relatos de que o consórcio apagou texto no site que destacava o seu compromisso de usar um protocolo descentralizado, que é amplamente considerado por questões de privacidade.

De referir que este serviço tem como inspiração a app TraceTogether que foi desenvolvida em Singapura.

PEPP-PT

