COVID-19: Alemanha vai monitorizar cidadãos com app que guarda dados no telemóvel

Por causa da COVID-19, muito se tem falado de eventuais plataformas que permitam “acompanhar” os utilizadores de forma a identificar contactos. O objetivo é monitorizar, de forma anonimizada, a circulação dos cidadãos e assim perceber eventuais cadeias de contágio.

A Alemanha ia optar por uma app para smartphones pan-europeia (PEPP-PT), mas desistiu! Segundo as informações, a aposta será na solução que a Google e Apple estão a desenvolver! Saiba qual a razão.

COVID-19 “debaixo de olho” com app da Google e Apple

Como já revelamos aqui, a Google e Apple estão a desenvolver, em conjunto, um sistema de localização para Android e iOS. Esperado para meados de maio, este será composto por várias APIs nestes sistemas, que vão permitir a comunicação anónima entre dispositivos. A ideia é garantir que é possível identificar as pessoas com quem existiu contacto próximo nos últimos dias – saber mais aqui.

Numa declaração conjunta feita este domingo, o ministro da Saúde alemão e a chefe de gabinete da chanceler Angela Merkel declararam que o Executivo alemão prefere uma “arquitetura de software descentralizada”, revela o Expresso. Isto significa que a informação dos utilizadores não ficará numa base de dados central.

Ao contrário da solução Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT), que procede ao envio dos dados para uma base de dados central, a ferramenta de contact-tracing desenvolvida pela Apple e pelo Google guardará a informação nos próprios smartphones.

Mesmo com todas as questões de privacidade, esta é a forma mais segura e precisa de manter um rastreio dos contactos que existiram. Ao serem usadas tecnologias como o Bluetooth e GPS, será possível emitir alertar se alguém estiver perto de um infetado. Em países como a Coreia do Sul, as ferramentas desenvolvidas usaram até informações de cartões de crédito e técnicas de reconhecimento facial.

