A Xiaomi, tal como prometido, acaba de anunciar a nova versão da sua interface de utilizador a MIUI 12. Segundo a empresa chinesa, a “MIUI 12 leva a experiência de utilização do smartphone para o próximo nível”.

Conheça as novidades e descubra se o seu smartphone vai receber atualização.

MIUI 12 – as grandes novidades

Novas animações, nova imagem e mais privacidade, são três dos pontos fulcrais da nova interface de utilizador da Xiaomi. A MIUI 12 acabou de ser apresentada na China e as novidades, apesar das muitas revelações que foram surgindo, não deixam de ser surpreendentes.

É importante referir que hoje a MIUI conta com 310 milhões de utilizadores mensais em todo o mundo.

Dark Mode 2.0

A principal novidade do novo Dark Mode desenvolvido pela Xiaomi prende-se com o facto de ir escurecendo ao longo do dia. Ou seja, a intensidade da luz e as cores vão escurecendo a partir de determinada hora, adaptando-se à própria mudança de luz de um dia.

A própria forma como a informação é revelada no smartphone também sofreu uma melhoria. Assim, o smartphone ajusta automaticamente o tamanho da fonte, o contraste e a luminosidade quando o modo escuro está ativado.

Novos Wallpapers

A Xiaomi apresentou também os Super Wallpapers integrados na MIUI 12. A empresa criou imagens 3D animadas de alta precisão de Marte e Terra, com base nos dados de exploração espacial disponíveis.

Os Super Wallpapers poderão ser definidos no ecrã inicial ou de bloqueio. Quando o modo escuro estiver ativado, o planeta escolhido também entra no período noturno, melhorando assim toda a experiência visual.

Sensory Visual Design

“Design visual sensorial”, numa tradução à letra, é a nova forma da Xiaomi mostras as principais informações do sistema, permitindo, assim, fazer uma análise rápida de todo o seu estado.

Animações e Gestos novos

A nova interface de utilizador trará consigo animações meteorológicas realistas e mudanças climáticas em time-lapse, reveladas no ecrã.

Também os ícones das apps ganham animações novas e reproduzem uma resposta em tempo real com base nos seus gestos. Por exemplo, quando elimina uma app, a animação em cascata também afeta os ícones das apps à volta.

Quanto aos gestos há também novidades a destacar. Por exemplo, passa a ser possível uma maior interação com as notificações, sem necessidade de abrir as repetivas apps.

Chamadas inteligentes

O recurso AI Calling foi melhorado. Este permite que a assistente virtual da Xiaomi atenda chamadas. No entanto, este é um recurso que deverá permanecer restringido ao mercado chinês.

Mais privacidade

Finalmente, a questão da privacidade. Segundo a Xiaomi agora poder optar por conceder permissões às apps de forma total ou apenas quando estas estão a ser utilizadas, sendo estas renovadas sempre que iniciar a app.

Poderá ainda ver, em tempo real, quais as informações e recursos que estão a ser recolhidos e consumidos por cada uma das apps.

Outra novidade é, por exemplo, a partilha de fotos de forma mais segura, não havendo partilha de detalhes das fotos, como localização ou hora.

Quando chega?

Segundo a Xiaomi, deverá começar a ser distribuída no final de junho deste ano. No entanto, o programa de testes das versões beta, iniciam hoje na China.

Quais os smartphones que vão receber a MIUI 12?

Primeira fase

Xiaomi Mi 10 Pro

Mi 10

Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9 Pro

K30 Pro

Redmi K30

Redmi K20 Pro

K20

Segunda fase

Mi Mix 3

Xiaomi Mi 8 series

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7, 7 Pro

Terceira fase