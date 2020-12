Red Hat “mata” a distribuição Linux CentOS! O que se segue?

O CentOS (Community enTerprise Operating System) é uma distribuição Linux de classe Enterprise, baseada em código-fonte gratuitamente distribuídos pela Red Hat e mantida pelo projeto CentOS. Para quem necessita de estabilidade, este é o sistema operativo ideal.

No entanto, a empresa revelou recentemente que vai acabar com a distribuição. Saiba o que vem a seguir.

O CentOS é provavelmente das distribuições Linux mais estáveis e completas. Direcionada para servidores, esta distribuição da Red Hat sempre se destacou pela segurança, robustez e desempenho. No entanto, esta é uma distribuição gratuita e como em quase tudo na vida… é preciso garantir algum retorno financeiro.

Com o lançamento do CentOS 8, a empresa lançou também a distro CentOS Stream e será essa que vai substituir o CentOS.

De acordo com o post de Rich Bowen:

O futuro do Projeto CentOS é o CentOS Stream, e no próximo ano vamos mudar o foco do CentOS Linux, a reconstrução do Red Hat Enterprise Linux (RHEL), para o CentOS Stream. O CentOS Linux 8, como uma reconstrução do RHEL 8, terminará no final de 2021. O CentOS Stream continua após essa data, servindo como o ramo upstream (desenvolvimento) do Red Hat Enterprise Linux

Enquanto isso, entendemos que muitos de vocês investiram profundamente no CentOS Linux 7 e continuaremos a produzir essa versão até ao fim de ciclo de vida do RHEL 7.