A Cubot é conhecida pelos seus smartphones de baixo custo. Ainda que não tenha grande relevância no mercado, o feedback por parte dos utilizadores é positivo dado o público a quem se dirige. Mas não é só de telefones que falamos. A marca também tem a sua oferta num segmento que continua a crescer, o dos smartwatches.

O modelo mais recente é o Cubot C3 que chega amanhã à lojas com um preço promocional abaixo dos 30 €. Além disso, a marca ainda está a oferecer 10 exemplares.

Cubot C3 – um novo smartwatch de baixo custo

O Cubot C3 já foi anunciado pela fabricante chinesa e chega amanhã às lojas online. Este modelo tem um design associado aos relógios mais tradicionais dedicados ao desporto, com um ecrã redondo numa estrutura metálica e um aspeto robusto.

O ecrã LCD a cores é de 1,3″ e existem dois botões de interação na lateral. A bracelete é em silicone com fivela em metal.

Vem equipado com Bluetooth 5.1, para ligação ao smartphone (Android e iOS), do qual servirá de extensão. Recebe, portanto, as notificações de chamadas e mensagens, notificações de apps, lembretes e até pode servir de despertador.

Adicionalmente, oferece sensor de batimentos cardíacos, tem acelerómetro e giroscópio. Estes sensores serão importantes para a monitorização da atividade física.

Com resistência a água 5ATM, este relógio Cubot C3 pode ser usado mesmo em atividades dentro de água. Em termos de monitorização de desportos, são indicadas 9 atividades: caminhada, corrida indoor e outdoor, equitação, bicicleta indoor e outdoor, ginástica, elíptica, stepper e remo. Além disso, ainda conta os passos diários.

O Cubot C3 traz uma bateria de 260 mAh que, segundo indicação da marca, poderá durar 12 dias (ou até 30 em standby).

O Cubot estará disponível dia 10 e dia 11 de dezembro pelo preço de 33 dólares, cerca de 27 €. No entanto, poderá ainda habilitar-se a ganhar um destes exemplares através do passatempo a decorrer no site da Cubot.

Smartwatch Cubot C3