Apple não incluiu o chip U1 para Ultra WideBand nos novos AirPods Max

Este ano a Apple está com um fluxo de lançamentos nunca visto. Ainda ontem lançou no mercado mundial os novos AirPods Max e em Portugal o Apple Watch Series 6 e Series SE com GPS+Cellular. A par dos produtos, a empresa tem desenvolvidos chips que tornam os seus dispositivos mais competentes e com performances únicas dentro dos seus segmentos. Um desses casos é o chip U1 que tem sido muito valorizado pela Apple. Contudo, nos novos AirPods Max parece que esta tecnologia não foi introduzida.

O chip U1 (UWB) é importante para, por exemplo, emparelhar rapidamente os auscultadores com o iPhone, assim como para revelar a sua posição exata em relação a outros dispositivos.

A Apple lançou o chip U1 junto com o iPhone 11 em 2019. Desde então, a empresa só o trouxe para a linha Apple Watch Series 6 e iPhone 12. Contudo, alguns rumores referiram que este chip pudesse aparecer também nos auscultadores da Apple, supostamente nos AirPro Max.

Ontem, ao revelar o novo produto, um dos pontos de interesse foi tentar perceber se estes novos auscultadores sempre estavam equipados com o chip Ultra Wideband.

AirPods Max: Chip H1 tem, mas não tem o chip U1, porquê Apple?

Conforme pode ser visto na comunicação do produto, a Apple apenas menciona que os AirPods Max têm o chip H1 em cada auricular para áudio computacional e outros recursos inteligentes, assim como outros modelos de AirPods. No entanto, não há menção ao chip U1 – nem mesmo na página de especificações técnicas do AirPods Max. Segundo, a MacRumors, os AirPods Max não tem o chip U1 para a tecnologia Ultra Wideband.

Em setembro, o leaker Jon Prosser disse que o chip U1 estava a chegar a vários novos dispositivos da Apple, incluindo Apple Watch Series 6, HomePod mini e AirPods Max. Embora ele estivesse certo sobre o Apple Watch Series 6 e o HomePod mini, o AirPods Max não é compatível com UWB.

Para aqueles que não estão familiarizados com esta tecnologia, o chip U1 permite um posicionamento preciso com o rádio Ultra Wideband (UWB). Por outras palavras, os dispositivos equipados para UWB podem detetar a sua posição exata em relação a outros dispositivos na mesma sala. A Apple atualmente usa o chip U1 com UWB para permitir a partilha mais rápida via AirDrop com o dispositivo mais próximo e também para permitir que os utilizadores desbloqueiem os seus carros sem tirar o iPhone do bolso.

No HomePod mini, o chip U1 é usado para transferência rápida entre o HomePod e o iPhone. Assim, os utilizadores podem alternar o conteúdo de reprodução entre o iPhone e HomePod mini com apenas um toque. A Apple poderia ativar um recurso semelhante no AirPods Max se tivesse o chip U1. Além disso, poderia torná-lo pronto para o novo sistema Encontrar, que supostamente adotará a deteção UWB no futuro.

Conforme algumas pessoas ligadas ao mercado Apple referiram, a Apple tinha planos ainda mais ambiciosos para o AirPods Max. No entanto, alguns recursos foram descartados durante o desenvolvimento para que o produto pudesse estar pronto em 2020 – e o chip U1 poderia ser um desses recursos.

