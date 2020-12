Google vai matar o Cloud Print no fim deste ano. Alternativas?

Era já uma morte anunciada pela Google. Em novembro de 2019, a empresa havia já deixado a informação que o Google Cloud Print iria terminar no 31 de dezembro de 2020. Os utilizadores tinham tempo para se preparar e ajustarem as alternativas às suas necessidades. Este serviço permitia que os utilizadores ligassem uma impressora à sua Conta do Google através do Chrome. Depois poderiam basicamente imprimir de qualquer lugar, independentemente da sua localização.

Se é um utilizador deste serviço, então tem poucos dias para mudar de serviço. Deixamos algumas alternativas ao Google Cloud Print.

Google Cloud Print nasceu em 2010 e morre em 2020

O Google Cloud Print existe desde 2010. Contudo, apesar de ser um serviço sofisticado e com profunda integração no Android e Chrome OS, nunca saiu da versão beta. Assim, a Google anunciou ano passado que os utilizadores tinham até ao dia 31 de dezembro de 2020 para aproveitar o Cloud Print. Quando o calendário mudar para 2021, “os dispositivos em todos os sistemas operativos não poderão mais imprimir recorrendo ao Google Cloud Print“.

Que alternativas existem para substituir o Cloud Print?

Existem algumas alternativas que podem ajudar a fazer este trabalho. Contudo, poderão não ser tão intuitivas como o Cloud Print ou gratuitas. Assim, deixamos dois serviços que podem ser explorados.

PaperCut Mobility Print

Este serviço anuncia-se como podendo ser um substituto do Google Cloud Print. Assim, os utilizadores de Chromebook e Windows podem imprimir remotamente e fora da rede, enviando trabalhos de impressão pela Internet (ainda não têm suporte para macOS). Além disto, o Mobility Print também permite a impressão local fácil a partir de dispositivos BYO, iPads, iPhones, Android, Windows, Chromebook e Mac.

PaperCut Mobility Print

ThinPrint Cloud Printer

ThinPrint Cloud Printer é uma aplicação de impressão para todos os dispositivos. Seja com o seu iPad, iPhone, Android, Windows PC ou Mac – a ThinPrint Cloud Printer torna a impressão em nuvem muito mais fácil. Assim, com esta solução poderá imprimir sem fios de qualquer lugar em qualquer impressora.

Este serviços é 100% grátis para uso pessoal, não traz anúncios publicitários nem a opção de compras dentro da aplicação. Além disso, o que é uma grande vantagem, o software tem compatibilidade total, funciona com qualquer impressora. Poderá então fazer impressão real e direta por Wi-Fi.

Também está disponível a partilha dos seus ficheiros com a família, amigos e colegas de trabalho.

ThinPrint Cloud Printer/

Portanto, se é um utilizador da solução da Google que agora vai terminar, estas são as nossas propostas. Se eventualmente tiver outras soluções, partilhe connosco.