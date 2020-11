Numa altura em que cada vez menos o contacto físico é aconselhado, os sistemas de pagamento precisam de se adaptar. É aqui que os sistemas contactless ganham campo e sobretudo os que estão associados aos smartphones.

É assim que a Google resolveu trazer para Portugal o Google Pay, associando-se à Revolut e a outras empresas do ramo. Assim, já podemos pagar com o smartphone, de forma simples e sem qualquer contacto.

Uma novidade da Revolut e de outros para o nosso país

Os sistemas de pagamentos há alguns anos que se começaram a associar aos smartphones. Usando tecnologias que lhe são já nativas, conseguem dar aos utilizadores uma forma simples de realizar transações, encostando apenas aos terminais de pagamento.

A Google não está atrás da sua concorrência e por isso criou o Google Pay. Este serviço permite aos utilizadores do Android fazer pagamentos online ou em loja, de forma rápida e simples. Esta solução é globalmente reconhecida e está protegida com uma avançada infraestrutura de segurança.

O Google Pay já pode ser usado nos smartphones

Agora que chegou ao nosso país, o Google Pay vai poder ser usado nos telefones Android poderão configurar este serviço a partir da app Revolut e de outras. Poderão adicionar o cartão Revolut Mastercard ou Visa à carteira digital, com um único toque, podendo começar a pagar de imediato.

O Google Pay é fácil de configurar e funciona com a maioria dos dispositivos Android. Oferece pagamentos simples e seguros, em qualquer lugar onde os pagamentos contactless sejam aceites. Podem igualmente finalizar as compras em centenas de apps que tenham o botão de compra Google Pay, sem ser necessário inserir os dados para pagamento.

O Android ganha assim uma nova vida em Portugal

Dada a crescente necessidade de pagamentos digitais, a Revolut e outros parceiros trabalharam com a Google para oferecer esta experiência aos utilizadores portugueses. O Google Pay não partilha o número do cartão dos clientes com os retalhistas, pelo que os seus dados se mantêm certamente seguros.

Esta são excelentes notícias para os utilizadores do Android, que podem assim pagar diretamente com o seu smartphone em locais físicos ou em sites da Internet. O Google Pay abre assim as portas da gigante das pesquisas a mais um serviço no nosso país, tantas vezes esquecido.