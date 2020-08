Asus ZenFone 7 chega com câmara tripla giratória e bateria de 5000 mAh

Estava agendado para o dia de hoje o lançamento da nova linha de smartphones de topo da Asus. Os Asus ZenFone 7 e 7 Por foram então anunciados com especificações que os distinguem, de certa forma, daquilo que a concorrência de topo tem vindo a colocar no mercado.

As diferenças entre os dois modelos prendem-se essencialmente com o SoC que integram, mas conheça mais sobre estes novos modelos.

Asus ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro – o que os aproxima e afasta

O Asus ZenFone 7 e o ZenFone 7 Pro foram anunciados hoje, depois de algumas semanas de rumores. Os dois modelos distinguem-se essencialmente no processador de topo que os equipa. Falamos do Snapdragon 865 para o modelo base e do Snapdragon 865+ para o modelo Pro. Além disso, o ZenFone 7 chega nas versões de 6 GB + 128 GB e 8 GB + 128 GB. Já o Pro terá apenas uma versão de 8 GB + 256 GB.

O ecrã é de 6.67″ com uma resolução FullHD+ de 1080 x 2400 píxeis, sem recortes ou perfurações, já que não existe câmara frontal. Este ecrã tem proteção com vidro Gorilla Glass 6 (na traseira é Gorilla Glass 3), tem HDR+ e uma taxa de atualização de 90 Hz.

Os Asus Zenfone 7 e 7 Pro vêm equipado com Android 10, modificado pela já comum interface de utilizador ZenUI, neste caso, na versão 7. Inclui NFC, altifalantes em stereo, não tem jack de áudio de 3,5mm, mas integra porta USB Tipo-C. O sensor de impressões digitais vem integrado na lateral. Além disso, é ainda de destacar o Bluetooth 5 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6.

A bateria é 5000 mAh, o que também não é muito comum nesta gama. Tem tecnologia de carregamento rápido a 30W e ainda carregamento invertido.

O módulo de câmaras

Os novos ZenFone 7 não têm câmara frontal. Em vez disso, a câmara traseira roda para a frente. Este tipo de câmaras não é propriamente uma novidade, mas acaba por ser solução aos recortes de ecrã, oferecendo, por outro lado, mais qualidade em qualquer tipo de foto.

Assim, para a frente e traseira, o utilizador conta com uma câmara principal de 64 MP, com abertura f/1.8. A segunda câmara é uma telefoto com capacidade de zoom 3x ótico. Por fim, há uma câmara ultra grande angular de 12 MP.

Estas câmaras permitem a captação de vídeo a 8K a 30 fps, 4K a no máximo 120 fps e 1080p a 240 fps.

Por fim, resta referir que os smartphones estarão disponíveis nas cores Aurora Black e Pastel White. Os preços foram anunciados em dólares taiwaneses, numa conversão direta, à taxa de câmbio atual, custarão:

ZenFone 7 (6 GB + 128 GB): ~630 €

~630 € ZenFone 7 (8 GB + 128 GB): ~690 €

~690 € 7 Pro (8 GB + 256 GB): ~805 €

