Está à procura de um smartphone por 100 €? Conheça o Cubot Note 20 Pro

Sabemos que o smartphone hoje é uma ferramenta de trabalho para muitos e, ainda mais, uma forma de poder estar próximo de amigos e familiares que a pandemia afastou e com quem não é possível estar com tanta frequência como seria desejado. No entanto, o investimento não é propriamente baixo e 100 € poderá ser o limite para muitas famílias.

Assim, com especificações mais modestas, mas muito espaço para guardar fotografias, vídeos, músicas, jogos e muito mais, damos-lhe a conhecer o Cubot Note 20 Pro, que se encontra por 100 €, numa promoção que termina dentro de alguns dias.

Cubot Note 20 Pro, o Android 10 de baixo custo com 6 + 128 GB

O Cubot Note 20 Pro apresenta-se como uma versão melhorada do Note 20, anunciado há poucos meses. Este modelo, apresenta-se como uma solução de baixo custo no mercado dos smartphones Android, vindo equipado com a versão 10 deste sistema operativo.

O seu processador é o Helio P60, conivente com a gama onde se insere. No entanto, tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, podendo ser expandido através de cartão microSD até mais 128 GB. Por norma, smartphones nesta gama de preços não oferecem estes valores.

O ecrã é de 6,5″, com molduras reduzidas e uma resolução HD+. Este ecrã alberga ainda a câmara frontal que está colocada num recorte em forma de gota. Esta câmara tem 8 MP.

Na traseira existe um módulo de quatro câmaras, sendo a principal é de 12 MP com sensor Sony IMX486. As outras são de 20 MP, 2 MP e 0,3 MP, cada uma com as suas funções.

Tem NFC, o que é ideal para pagamentos nesta era em que devemos evitar transações em dinheiro. Tem, além disso, Bluetooth 4.2, USB Tipo-C e jack de áudio de 3,5mm. A sua bateria tem uma capacidade de 4200 mAh.

O smartphone já está disponível por 100 €, com stock limitado e até dia 28 de agosto.

Cubot Note 20 Pro