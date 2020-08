Portugal bateu “recorde” no leilão solar com 11,14 euros por MW/h

Portugal tem feito um enorme investimento na área das energias renováveis. Hoje, o ministro do Ambiente, anunciou que o leilão solar, em que foram adjudicados 670 megawatts (MW), bateu “um novo recorde do mundo” com o preço de 11,14 euros MW-hora (MW/h), na modalidade de preço fixo.

De acordo com o ministério do Ambiente e da Ação Climática, a empresa Hanwha Q-Cells foi a “grande vencedora” deste segundo leilão solar, que decorreu nos dias 24 e 25 de agosto, tanto em número de lotes (seis), como em capacidade adjudicada (total de 315 MW).

Leilão solar com ganhos para os consumidores na ordem dos 559 milhões de euros

Matos Fernandes referiu que, com este leilão, conseguem-se ganhos para os consumidores na ordem dos 559 milhões de euros a 15 anos.

O leilão foi de facto um sucesso, ainda maior do que o leilão que há mais ou menos um ano decorreu […] Batemos um novo recorde do mundo, que foi conseguido a partir de um leilão absolutamente transparente

Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes

O valor obtido neste leilão foi de 11,14 euros por MWh, ultrapassando o recorde batido no ano passado, que foi de 14,76 euros por MWh. O preço praticado no Mibel (mercado ibérico da energia elétrica) nos últimos meses oscilou entre os 40 e os 45 euros por MWh.

De acordo com o ministro, foram leiloados 13 lotes, e não 12 ao contrário do que era esperado, com 670 MW de capacidade. “Os 12 lotes correspondem a 13 adjudicações porque, para um deles, os pedidos corresponderam, sensivelmente,a metade da sua própria disponibilidade”, esclareceu o ministro.

Este valor corresponde a um ganho unitário de cerca de 833 mil euros por cada MW adjudicado (15 anos), o que representa um acréscimo de cerca de 80% face ao ganho unitário obtido no leilão de 2019 (cerca de 464 mil euros por cada MW adjudicado), esclarece o ministério.