COVID-19: Nova mutação do vírus está a colocar o mundo em alerta

Apesar dos muitos casos registados no Reino Unido, o início da vacinação trouxe uma nova esperança. O Reino Unido foi mesmo o primeiro país a avançar com a vacina, mas tem agora um novo e grave problema.

De acordo com as autoridades de saúde do Reino Unido, foi identificada no país uma mutação da COVID-19 que tem tendência a propagar-se mais rápido, o que aumenta a velocidade de contágio. Natal no Reino Unido já foi cancelado.

COVID-19 Estirpe VUI-202012/01 está em investigação

Quando o mundo já tinha alguma esperança para a solução da COVID-19 eis que surge uma má notícia. No Reino Unido foi detetada uma nova mutação do vírus. O conselheiro médico do governo, Chris Witty, afirmou que está a ser feita uma investigação a fundo para se perceber se esta nova mutação é mais mortal. Witty confirma também que a Organização Mundial de Saúde já foi informada desta nova estirpe (VUI-202012/01).

Esta nova mutação, que é mais forte ao nível da propagação (77% mais forte que a original), está a ser responsável pelo surgimento de vários surtos no sul do país. Segundo a TSF, a descoberta desta mutação foi revelada pelo ministro da Saúde, Matt Hancock no início da semana, quando na altura já havia casos reportados em 60 cidades.

Este sábado, Boris Johnson, anunciou mais restrições face ao aumento de casos. O primeiro-ministro britânico pediu à população que fique em casa e o Reino Unido volta ao confinamento geral. As novas restrições entram já em vigor às 00h deste domingo.

Este sábado, o Reino Unido registou mais de 27 mil novos casos de infeção por COVID-19. Foram também registados 534 mortos, seguindo a tendência de rápido aumento diário de casos que tem vindo a ser registado.