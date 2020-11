As boxes de TV Android vieram para enriquecer os conteúdos a que podemos assistir na nossa TV, enquanto relaxamos no conforto do sofá. Além de permitirem uma grande diversidade alargada, permitem que tudo seja personalizado ao gosto do utilizador, e é por aí que passa toda a “magia”. Mas, que tal se pudermos adicionar mais um ingrediente?

Cada vez mais o armazenamento local é valorizado, o típico NAS, quer para backups, quer para repositório partilhado, e a Beelink GS-King X permite tratar dessa vertente com toda a facilidade, servindo também de NAS. Veja a nossa análise.

Já aqui demos a conhecer dezenas, talvez até centenas, de boxes Android para diferentes exigências e diferentes bolsos. Mas a verdade é que é a primeira vez que trazemos uma box capaz de albergar dois discos HDD de 3.5″ para armazenamento na rede, com configuração rápida e simples.

A acrescentar a isso, traz um dos mais recentes SoCs Amlogic, destinado a boxes de TV com desempenho superior, como é o caso desta Beelink GS-King X.

O conteúdo da caixa da Beelink GS-King X

A caixa da Beelink GS-King X é personalizada, compacta e completa em acessórios.

Traz tudo o que é necessário para acomodar e operar os dois discos HDD que suporta. Ou seja, traz 2 suportes e respetivos parafusos, para que, depois de aparafusados nos discos, permitam guiá-los nas pequenas calhas internas da GS-King X. Mais à frente é mostrado como isso acontece.

Traz ainda um adaptador de corrente com saída de 19 V com corrente de 3 A, suportando assim uma potência máxima de saída de 57 W. Suportará então não só a box e os dois discos HDD, como também dispositivos adicionais (como discos externos) ligados às portas USB.

Traz um controlo remoto com suporte para Air Mouse e pesquisa por voz e um cabo HDMI. Adicionalmente, traz ainda um cartão microSD de 8 GB com o sistema operativo CoreELEC, para quem preferir ao Android.

Especificações

A Beelink GS-King X tem especificações de topo considerando o segmento de “boxes Android low-cost”. Não podemos dizer que esta é uma box de baixo custo, porque não o é, mas dentro do segmento das boxes Android que conhecemos, esta destaca-se claramente.

Para começar, tem o novo SoC Amlogic S922X-H, com uma CPU Hexa-core, composto por Quad-core Cortex-A73 @ 2,2 GHz + Dual-core Cortex-A53 @ 1,8 GHz. Tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno.

A GPU é Mali-G52 MP6 e suporta uma resolução máxima de 4K @ 75fps, na saída HDMI, com capacidade de descodificação de vídeo 4K @ 60fps.

Quanto às ligações de rede, tem Ethernet a 1 Gbps e Wi-Fi Dual-band ac. Traz o Android na versão 9.0 e tem recebido algumas atualizações nas últimas semanas, o que demonstra um suporte ativo do modelo por parte do fabricante. Suporta ainda a descodificação de som DTS Listen e Dolby Audio, ainda que, por enquanto, só reproduza com em PCM.

Já relativamente às portas disponíveis, na frontal tem 2x USB 3.0, slot para cartão microSD, o botão de Power e o recetor de infravermelhos, necessário apenas para ligar a box (após isso funciona por RF). Na traseira tem 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 (OTG), saída som digital SPDIF, Ethernet 1Gbps, saída HDMI, saída AV (imagem+som analógico) e entrada para o adaptador de corrente. Tem ainda algumas portas dedicadas a som Hi-Fi, como saída RCA L/R, saída balanceada L/R e saída de som jack 3.5″.

Finalmente, no que diz respeito à funcionalidade NAS, tem duas interfaces SATA 3.0 com suporte até 16 TB cada, suportando um total de 32 TB. Os discos HDD são colocados a partir da traseira.

O design

Esta Beelink GS-King X, dada a sua especificidade de inclusão dos discos HDD de 3.5″, precisa de ter em conta alguns aspetos importantes como o arrefecimento. Assim, e começando pelo design, a GS-King X tem uma estrutura unibody, totalmente em alumínio, pensada na dissipação eficiente de todo o calor gerado.

Além disso, internamente, tem uma ventoinha para arrefecer não só o dissipador do SoC Amlogic, como também para retirar o ar quente do interior, devido ao aquecimento dos discos HDD. A saída de ar está na lateral esquerda.

No topo e nas laterais tem entradas de ar, que permitem haver circulação de ar em todas as zonas da caixa.

Finalmente, na zona frontal, encontra-se um crânio que cria um aspeto mais arrojado. A iluminação nos olhos depende do estado da box: cor verde quando está em stand-by, cor azul quando está em operação normal. Infelizmente, não é possível desligar esta iluminação, o que pode incomodar em algumas situações.

Dois sistemas operativos: Android e CoreELEC

A box traz o Android 9.0 com personalização da Beelink, incluindo assim o launcher já habitual da marca e alguns ajustes em termos funcionais.

Depois, claro, suporta os serviços Google e permite o acesso à Play Store, onde pode instalar todo o tipo de aplicações, incluindo jogos. A funcionalidade NAS também está incluída, com uma aplicação dedicada.

No entanto, se o seu objetivo de utilização da box é mais restrito, o sistema operativo CoreELEC poderá ser mais adequado. Isto é, se pretender utilizar a box apenas como Media Center e dispositivo NAS, então o CoreELEC é mais otimizado e específico para esse tipo de utilização.

Se ainda não conhece o CoreELEC, basicamente trata-se de uma versão especial do Linux cuja interface principal é o Kodi. Pode saber mais acerca deste sistema operativo na página oficial do CoreELEC. Durante os testes, foi essencialmente utilizado o Android.

NAS – a box como um dispositivo de armazenamento em rede

Backup de vídeos, fotos, documentos antigos, dados recuperados de um computador velho, máquinas virtuais, jogos, séries… Tudo isto são mais que razões para utilizar um NAS na sua rede doméstica, cuja informação está rapidamente acessível (com as devidas credenciais) a partir de qualquer dispositivo na rede.

Assim, a partir do menu das Definições, é possível aceder à configuração do File Server (SAMBA), que está bastante simplificada e ao alcance de qualquer tipo de utilizador.

Basta então definir o Workgroup e NetBios Name, caso se pretendam diferentes, definir o nome de utilizador e palavra-passe, escolher as drives que pretende partilhar na rede e premir ON. O armazenamento fica imediatamente acessível a partir da rede local.

Nas drives disponíveis para partilha, é considerado o armazenamento interno, os discos HDD ligados às portas SATA, e qualquer drive USB ligada à box.

Quanto à velocidade de ligação, utilizando a ligação ethernet, são conseguidos entre 60 a 80 MB/s (sensivelmente entre 600 a 800 Mbps), tanto para leitura como para escrita. Não está a ser limitado pela ligação de rede nem pela drive de armazenamento, pelo que poderá necessitar de uma otimização no software, ainda que não esteja nada mal. Já se for utilizada a ligação Wi-Fi, a cerca de 1 metro de distância do router, é possível atingir cerca de metade dessa velocidade.

Desempenho

Já são algumas boxes Android que trazem este SoC Amlogic S922X-H, no entanto, esta é a primeira que trazemos em análise. Por isso, fizemos os testes “da praxe”, onde foram utilizadas algumas aplicações de benchmark. Eis os resultados:

AnTuTu v8.4.3 : 155947

: 155947 PCMark Work 2.0 Performance : 6393

: 6393 Geekbench 5: 287 / 957

À parte destes resultados, que colocam a esta GS-King X na linha da frente, toda a utilização da interface e aplicações é muito fluida, sem atrasos e com grande estabilidade.

No que diz respeito à resolução da interface, embora a box seja referida como 4K e a TV, de facto, esteja a receber a imagem nessa resolução (3840 x 2160 píxeis), toda a interface é 1080p upscaled. O mesmo acontece no Kodi, por limitação da própria aplicação. Isto não é uma novidade nem algo relacionado com esta GS-King X, é simplesmente uma limitação das tecnologias e software em uso. No entanto, um vídeo 4K é verdadeiramente reproduzido em 4K, com o detalhe e fluidez em todo o seu esplendor, incluindo YouTube. Nada a assinalar neste aspeto.

Quanto ao consumo energético, podemos dizer que é comedido, principalmente quando comparado com boxes de operadores. Assim, sem discos HDD ou drives USB ligadas, tem um consumo de 6 W em idle (11 W em full load). Já se for adicionado um disco HDD 3.5″ na ligação SATA e um disco externo 2.5″ via USB, o consumo sobe para 14 W em idle.

Veredicto

A Beelink GS-King X é uma box de topo, no seu segmento, e a capacidade de servir de NAS até 32 TB é adequada para a maioria dos utilizadores, que apenas pretendem unidades disponíveis na rede. Sim, no NAS não há funcionalidades avançadas, nem é isso que se pretende. Simplesmente, de forma rápida e descomplicada, é fácil colocar acessíveis na rede local os discos HDD 3.5″, o armazenamento interno da box e qualquer outra drive ligada via USB. Portanto, é um 2-em-1 com bom aspeto para fazer parte do móvel da sala.

Tem boa qualidade de construção e bons materiais, com um fluxo de arrefecimento interessante tendo em conta o tamanho. Também oferece tecnologias atuais, como portas USB 3.0, ethernet Gigabit, Wi-Fi 5 GHz ac e suporte para som Dolby/DTS.

O desempenho é adequado à finalidade, os 4 GB de RAM garantem que não hajam atrasos na troca de aplicações e os 64 GB internos são generosos para os utilizadores mais entusiastas (além de poder estender o armazenamento interno recorrendo a outra unidade de armazenamento).

O controlo remoto fornecido é ergonómico, completo e funcional, incluindo a capacidade de utilizar a assistente Google com recurso ao comando. Depois, para quem tiver um interesse mais específico, o sistema operativo CoreELEC poderá ser uma vantagem, com desempenho eventualmente mais refinado e muito completo no seu nicho.

A box Beelink GS-King X está disponível na versão de 4GB/64GB, por cerca de 212€, utilizando o código de desconto 50F1CXCI. O envio é rápido e feito a partir da Europa, não estando assim sujeito a taxas adicionais.

Beelink GS-King X