Há mais novidades a caminho do WhatsApp para o tornar ainda melhor

Não é anormal a grande quantidade de novidades que o WhatsApp tem vindo a apresentar. As equipas de programadores têm um plano bem definido e por isso é normal o ritmo a que estas alterações vão surgindo nas apps deste serviço.

Ainda na semana passada mostrámos algumas novidades que podem ser já usadas e já novas foram detetadas. Desta vez é uma simples mudança, mas que faz toda a diferença na nora de partilhar vídeos.

Mais uma novidade no WhatsApp

Os últimos dias têm sido muito ativos para os utilizadores do WhatsApp. Foram várias as novidades que foram tornadas públicas ou que entraram em testes, ainda que privados e limitados. Isto mostra o ritmo a que as novidades vão surgindo.

Com a nova capacidade de enviar mensagens que se destroem ao fim de 7 dias este serviço voltou a ganhar uma funcionalidade já pedida. Ao mesmo tempo, foi descoberta a chegada d possibilidade de marcar mensagens para serem lidas mais tarde.

Partilha de vídeos será mais interessante

A novidade agora está focada nos vídeos e no que os utilizadores do WhatsApp querem partilhar. Foi detetado na versão beta, mas ainda não está disponível para todos. Espera-se que após estes testes internos seja tornada livre para ser avaliada.

Em concreto, os utilizadores têm mais uma opção na interface de edição dos vídeos a partilhar. Para além de poderem escolher o comprimento do vídeo, podem agora remover de forma completa o som que esse vídeo vai ter associado.

Testes nos serviços antes de ser público

Pode parecer uma opção menor e secundária, mas a verdade é que evita ao utilizador ter uma app dedicada. Esta é uma adição que muitos vão agradecer e usar certamente para partilhar os seus vídeos sem qualquer áudio associado.

Tal como sempre, esta é uma opção que vai demorar ainda algum tempo a ser lançada de forma global. Há ainda um longo caminho de testes a serem realizados e só depois será alargada. Mostra mais uma vez que o WhatsApp está atento às necessidades dos utilizadores e ao que estes querem e precisam.