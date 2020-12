Uma das grandes vantagens da Tesla é ter uma rede própria de carregadores, os Superchargers, espalhados pelo mundo. Estes são pontos preferenciais onde os carros elétricos da marca podem ser carregados, normalmente a velocidades mais elevadas que o normal.

Os Superchargers, presentes nestes postos de carregamento, estão por norma bloqueados aos carros da marca. Esta opção parece ir ser em breve mudada, segundo Elon Musk. O homem forte da Tesla revelou que os Superchargers estão abertos a outras marcas de carros elétricos.

Uma rede de Superchargers espalhada pelo planeta

Com mais de 20 mil Superchargers espalhados pelo planeta, a Tesla consegue garantir uma rede única de abastecimento para os seus carros. Esta está por norma vedada a veículos de outras marcas, que assim se vêm impedidos de ali carregar.

A Tesla já tinha aberto esta rede a outras marcas, mas sem que isso tivesse tido qualquer adesão ou sequer sucesso. As marcas preferem optar pelas restantes redes de abastecimento de energia, deixando a proposta da marca americana de forma.

Tesla abre os carregadores a outras marcas

Segundo as palavras do próprio Elon Musk esse cenário parece estar a mudar muito em breve. Respondendo a uma questão focada nesse tema, o homem forte da Tesla revelou que os Superchargers da marca estão a ser tornados acessíveis a outras marcas.

Infelizmente Elon Musk não revelou quais as marcas que estão a trabalhar com a Tesla para que seja possível esta utilização. Não foram também apresentadas as condições para que esse acesso seja garantido a esses carros elétricos.

Elon Musk quer outros carros elétricos a usar

Já no passado Elon Musk tinha revelado que os Superchargers da Tesla poderiam ser abertos a outras marcas. No entanto, e na altura, exigia que estas tomassem parte nos investimentos que fossem feitos no alargamento, o que acabou por não ter qualquer adesão.

Será interessante ver como esta adaptação se irá concretizar. As marcas precisam de se adaptar aos conetores oferecidos pela Tesla para assim ser verdadeiramente compatível. Por outro lado, e em algumas regiões, esta abertura irá criar uma pressão ainda maior em carregadores que começam a ter taxas de ocupação muito elevada.