Xiaomi Mi Note 10 Lite é lançado oficialmente

No início do mês algumas informações davam conta que estaria para breve a oficialização de mais uma máquina Xiaomi no mercado. Assim, a marca asiática confirmou hoje o Xiaomi Mi Note 10 Lite. A apresentação do smartphone dá conta de mais uma alternativa acessível do Xiaomi Mi Note 10.

Numa altura complicada para os fabricantes, a empresa da China continua a povoar o mercado dos smartphones. Opções não faltam e bons preços também não.

Tal como referimos, a Xiaomi estaria a ultimar as novidades no modelo Lite do popular Xiaomi Mi Note 10. Assim, está lançado um equipamento que desce dos 500 euros do topo de gama e posiciona-se numa gama média pelo preço a rondar os 380€.

Apesar de ser mais barato, os utilizadores poderão igualmente contar com materiais de gama alta e outros apontamentos técnicos que são comuns neste tipo de gama. Segundo já era previsível, o módulo fotográfico foi o sacrificado para permitir um preço mais barato.

Em termos de especificações, não há que enganar:

Ecrã: AMOLED de 6,47 polegadas, Full HD+

AMOLED de 6,47 polegadas, Full HD+ Processador: Qualcomm Snapdragon 730G octa-core (8nm)

Qualcomm Snapdragon 730G octa-core (8nm) Dimensões: 74,2 x 157,8 x 9,67 mm

74,2 x 157,8 x 9,67 mm Peso: 208 gramas

208 gramas RAM: 6/8 GB

6/8 GB Armazenamento Interno: 64/128 GB

64/128 GB Câmaras Principal de 64 MP Ultra grande angular de 8 MP Periscópio de 5 MP (2x zoom) Macro de 2 MP Frontal de 16 MP (wide)

Sistema Operativo: Android 10 com Interface MIUI 11

Android 10 com Interface MIUI 11 Bateria: 5260 mAh com carregamento rápido de 30 W

5260 mAh com carregamento rápido de 30 W Cores: Preto, branco e azul

Preto, branco e azul Conectividade: 4G

Conforme podemos ver, estas características irão posicionar o smartphone num mercado de gama média/alta. Aliás, como podemos ver nas imagens, os traços não enganam. Conforme foi revelado, este novo smartphone será lançado em três cores: azul, preto e branco pérola.

Xiaomi Mi Note 10 Lite: preços e disponibilidade

Conforme foi avançado na apresentação, os preços revelados para a Europa deverão rondar os seguintes valores:

Xiaomi Mi Note 10 Lite 6 GB + 64 GB — cerca de 380€

Xiaomi Mi Note 10 Lite 8 GB + 128 GB — cerca de 430€

Apesar de ter saído muita informação relevante, datas referente ao lançamento não foram anunciadas. Contudo, tudo aponta para que em meados do mês de maio, estes equipamentos possam já estar no mercado.

Portanto, maio será um mês com bastantes novidades e mais smartphones para a gama média.

