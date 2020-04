O novo Mi Note 10 Lite da Xiaomi tem o seu lançamento oficial marcado para esta quinta-feira, dia 30 de abril. Mas, também este equipamento, não se livrou de uma leak que expôs as informações relevantes acerca das suas características.

As especificações deste tão aguardado smartphone da marca chinesa forma agora tornadas públicas através de uma plataforma de comércio da Rússia. Vamos então conhecer um pouco melhor do que será capaz a nova aposta da Xiaomi.

Não adianta ficar admirado com estes ‘leaks’ pois a história já nos habituou a que sejam um hábito.

Mas se por um lado há quem não goste de saber das coisas antes do tempo e ‘pela porta do cavalo’, por outro há muitos consumidores que agradecem para, assim, poderem construir melhor a ideia dos equipamentos, reforçando ou descartando a intenção da sua compra.

Amanhã será mais um dia importante para a Xiaomi. A conceituada empresa chinesa, que esta semana já apresentou o Mi 10 Lite Zoom Edition e o tão aguardado MIUI 12, prepara-se agora para lançar o Redmi Note 9 juntamente com o Mi Note 10 Lite.

Foram divulgadas as especificações do Xiaomi Mi Note 10 Lite

Muitas são as especulações em volta destes dois novos equipamentos que vão completar, ainda mais, a oferta da Xiaomi. Trata-se, então de um equipamento de média gama e algumas das especificações já conhecidas apontavam para um processador Snapdragon 730G, ecrã AMOLED, 4 câmaras, sendo a principal de 64MP e uma bateria de 5260 mAh.

No entanto, foram agora divulgadas todas as especificações completas do Mi Note 10 Lite. A descoberta foi feita pela equipa do site 91mobiles, através de uma informação do ‘leaker’ Ishan Agarwal.

As informações constam numa plataforma de comércio russa e revelam não só as especificações, como também imagens deste modelo Xiaomi em três cores diferentes, que podemos ver no início deste artigo.

Muitas das informações coincidem com as especulações e informações anteriormente conhecidas. É então esperado que o Xiaomi Mi Note 10 Lite traga um ecrã AMOLED Full HD+ de 6,47 polegadas com um formato 19,5:9. No design conta com um notch em forma de gota de água, onde haverá uma câmara frontal de 32MP.

Mantém-se a suspeita do processador neste Xiaomi, no entanto não terá suporte para redes 5G. A nível de memória trará 6GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. A bateria de 5260 mAh tem disponível carregamento rápido de 30W, mas não há informações acerca da possibilidade de carregamento sem fios.

Quanto a câmaras, o Mi Note 10 Lite conta com um conjunto de 4 câmaras, uma principal de 64MP, uma macro de 2MP, a ultra grande angular de 8MB e um periscópio de 5MP.

Especificações completas do Xiaomi Mi Note 10 Lite

Ecrã AMOLED de 6,47 polegadas Full HD+

Processador Qualcomm Snapdragon 730G octa-core

Dimensões 74.2 x 157.8 x 9.67 mm

Peso 208 gramas

RAM 6GB

Armazenamento Interno 128 GB

Câmaras Principal de 64MB Ultra grande angular de 8MP Periscópio de 5MP (2x zoom) Macro de 2MP Frontal de 32 MP

Sistema Operativo Android 10 com Interface OneUI 11

Bateria 5260 mAh com carregamento rápido de 30 W

Cores Preto, branco e Roxo

Conectividade 4G



Quanto ao preço, o valor estimado ronda os 305€ e espera-se que esteja disponível para venda a partir do dia 5 de maio de 2020. Mas, amanhã já saberemos tudo sobre este novo equipamento, bem como sobre o Redmi Note 9.