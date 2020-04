EventBot: Trojan bancário para Android rouba dados do Revolut e PayPal

Com quase todo o mundo em isolamento social, sendo que muitos em debilidade psicológica, os piratas informáticos têm aproveitado o momento para fazer estragos. Mais uma vez o alvo são os utilizadores do Android e, segundo as informações, este novo trojan bancário consegue roubar dados do Revolut, PayPal e TransferWise.

Há uma nova ameaça para quem tem dispositivos Android. Chama-se EventBot e é o novo trojan bancário capaz de roubar dados de vários serviços bancários. De acordo com a equipa de investigadores Cybereason Nocturnus, este trojan pode roubar dados de cerca de 200 aplicações financeiras. Destaque para serviços como o Paypal Business, Revolut, Barclays, UniCredit, CapitalOne UK, HSBC UK, Santander UK, TransferWise, Coinbase, paysafecard, e muitos outros.

O EventBot é um trojan particularmente interessante porque está ainda numa fase inicial. Esse novo malware tem um potencial enorme, podendo-se tornar o próximo grande malware para dispositivos móveis, pois está em constantes melhorias.

Depois de instalado (via app) – por um utilizador descuidado ou por uma pessoa mal-intencionada com acesso físico ao telefone da vítima – o malware obtém silenciosamente dados sensíveis dos principais serviços físicos.

De salientar que, com acesso remoto ao equipamento, além das passwords dos serviços os hackers conseguem também obter o código usado nas autenticações a dois fatores o que é crítico. Este trojan funciona ainda como um keylogger, registando tudo o que os utilizadores escrevem. Pode ainda ler notificações de outras apps, para saber o que a vítima

EventBot