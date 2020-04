Apple: Nova beta 3 do iOS 13.5 traz notificações de exposição COVID-19

A Apple ontem lançou a 3.ª versão beta do iOS 13.5. Em breve, a empresa americana irá lançar a versão final que já traz a ferramenta de notificações de exposição à COVID-19, no iPhone. Esta é uma ferramenta que pode vir a ser adotada por muitos países para fazer o rastreio de contactos para ajudar na luta contra a COVID-19 (a Alemanha já disse que ia avançar). A União Europeia também está a trabalhar numa solução com o nome Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT).

Hoje vamos mostrar como o utilizador poderá usar esta ferramenta e como poderá ativar ou desativar o rastreia dentro do iOS.

Há um mal-entendido por parte de muitas pessoas que estão a confundir os termos, quando o assunto é usar este tipo de ferramentas para notificar quem foi exposto à COVID-19. Assim, é importante referir que as soluções desenvolvidas são para contact tracing e não contact tracking. Deixamos aqui uma explicação cabal para que não lhe restem dúvidas:

COVID-19: Apple já tem a ferramenta de rastreio inserida no iOS

A Apple e a Google estabeleceram uma parceria para oferecer uma implementação segura e privada de rastreamento de contactos coronavírus no iOS e Android. Assim, hoje queremos mostrar em antemão, como irá poder encontrar no iOS a alternância ligar/desligar, para rastreamento de contactos COVID-19 no iPhone, nas definições do iOS.

O rastreio anónimo de contactos COVID-19 via Bluetooth (não é usada a localização GPS) será disponibilizado primeiro com o iOS 13.5 no iPhone. O software ainda não está disponível publicamente, mas a Apple lançou há poucas horas o software beta para os programadores.

Esta monitorização de contactos foi apelidada de “Notificações de Exposição” no iPhone e é uma opção nativa do iOS. Contudo, quando esta ferramenta for aplicada em Portugal, além desta opção, a DGS deverá lançar uma aplicação que exigirá a sua permissão explícita para usar dados Bluetooth anónimos, para que seja possível esta ferramenta começar a recolher então os dados necessários para a proteção coletiva.

Segundo a Apple e a Google, a fase dois do software de rastreio de contactos permitirá que o sistema funcione sem uma aplicação da autoridade de saúde de terceiros, mas todas estas opções estarão ainda a ser desenhadas pelas autoridades.

Segurança e privacidade total dos dados recolhidos

A Apple e a Google fizeram um excelente trabalho destacando como o rastreio de contactos é construído sobre a premissa de total privacidade e segurança. A Apple colocou no seu site informação dedicada que poderá ser importante ler.

Contudo, se o utilizador ainda quiser alterar as suas definições de rastreio de contactos, poderá fazer dentro das Definições no sistema operativo do iPhone.

Nota: A opção “COVID-19 Exposure Notifications” está ativada por padrão nesta versão beta do iOS 13.5. Isso não recolhe nenhum dado e a autorização da aplicação será necessária assim que o recurso for enviado. O sistema de notificação de exposição da Apple e da Google será completamente opt-in.

Como ligar/desligar o rastreio de contactos COVID-19 no iPhone

Conforme podemos ver, a opção está dentro da área de privacidade, para haver logo à partida um compromisso por parte das empresas que tal recolha é importante na luta contra a pandemia, mas que é privada.

Assim, no iOS 13.5 e posteriores, vá a Definições > Privacidade > Saúde e escolha COVID-19 Exposure Notifications (COVID-19 Notificações de Exposição) no topo desse menu. Conforme poderá perceber, dentro só existe a opção para ligar ou desligar COVID-19 Exposure Notifications.

Veja em imagens:

Conforme pode ser visto, nesta altura é este o estado da ferramenta disponibilizada pela Apple. Poderá ainda sofrer alterações (mais não seja de adaptação ao idioma) na versão final.

