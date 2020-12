Windows 10X: Já está pronto o sistema operativo para PCs mais baratos

A Microsoft adiantou-se e, segundo as informações, já está concluída a atualização do Windows 10X, o sistema operativo destinado aos computadores low-cost, menos potentes e com memória limitada.

Esta novidade era esperada apenas para a primavera do próximo ano, mas este sistema poderá chegar já nos novos PCs no início de 2021.

Windows 10X está pronto para PCs mais baratos

Desde há já algum tempo que nada era revelado acerca do estado da arte do Windows 10X. No entanto as fontes indicam que este sistema operativo já está pronto e preparado para integrar nos computadores mais básicos e baratos.

Inicialmente, previa-se que esta atualização fosse lançada juntamente com o Surface Neo, um equipamento da Microsoft com dois ecrãs. Mas, de acordo com as informações, numa primeira fase a plataforma será lançada em computadores que tenham apenas um ecrã.

Neste sentido, a empresa de Redmond já tem finalizada a atualização do Windows 10X com a Build 202XX, sendo que os dois últimos dígitos provavelmente serão alterados.

Mas, segundo o que se sabe, os utilizadores apenas poderão experimentar este sistema operativo caso adquiram um novo produto com o mesmo integrado.

Os primeiros computadores que já vão trazer consigo o Windows 10X devem chegar às lojas entre abril e junho de 2021.

Para já, este sistema operativo Build 202XX está apenas disponível para funcionários da Microsoft. Mas o próximo ano vai marcar o início de validação e distribuição da atualização deste novo sistema.

As fontes da Microsoft acreditam ainda que os principais recursos deste SO não foram alterados. Desta forma, podemos esperar que o Windows 10X traga uma nova experiência no menu Iniciar, um Action Center focado nas notificações, um Windows Update mais rápido, entre outros recursos.

O sistema operativo Windows mais leve de sempre

O Windows 10X é então a versão mais leve do sistema operativo Windows e é baseado no Windows Core OS. A atual versão ainda carece de suporte nativo das apps de desktop, mas algumas informações indicam que a marca prepara um serviço cloud para ajudar os utilizadores a transferir as apps Win 32 através de uma conexão baseada no Azure.

Este sistema não deve ser visto como substituto de nenhum outro, pois está otimizado para computadores com memória limitada, e deverá competir com o Chrome OS da Google, nomeadamente no segmento dos estudantes.

Tal como também já aqui informámos, a Microsoft promete que este sistema operativo tenha atualizações mega rápidas de apenas 90 segundos.