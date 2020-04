A nossa vida resume-se a uma To Do list. É inevitável a necessidade de planear e agendar tarefas ou atividade que têm mesmo de ser feitas… e que não podem falhar. O Wunderlist assim é uma das que se destaca, mas deixará de existir já no próximo mês. É aqui que entra o Zenkit To Do.

Se está preocupado com o futuro que terá o Wunderlist, do lado da Microsoft, e se não quer desperdiçar a melhor altura para procurar uma alternativa, então é agora que deverá olhar ao recém-chegado Zenkit To Do.

Não é novidade que, quando um bom serviço é adquirido por “um dos grandes”, perde assim muito da sua essência. Dessa forma, há uma forte probabilidade de perder o interesse, de abrandar no desenvolvimento e de deixar de ser agradável de utilizar. A extinção iminente do Wunderlist, já no próximo mês, deixou muitos utilizadores não só preocupados com o que fazer com as suas listas de afazeres, mas também insatisfeitos com muitas das alternativas.

Como surgiu o Zenkit To Do

O Zenkit To Do foi desenvolvido pela equipa por detrás do Zenkit, uma solução completa para colaboração e gestão de projetos.

O Zenkit é conhecido assim pela sua flexibilidade e capacidade de se ajustar a qualquer fluxo de trabalho. No entanto, esse nível de complexidade é redundante para muitos utilizadores que procuram uma ferramenta simples de gestão de tarefas. Foi então essa a principal motivação para a criação do Zenkit To Do.

Criámos deliberadamente o Zenkit To Do para se parecer com o Wunderlist. A saída da plataforma Wunderlist é uma perda enorme para milhões de utilizadores que construíram as suas vidas em torno dela. Muitos utilizadores manifestara-se dececionados com as alternativas atuais. Queremos preencher essa lacuna. Sabíamos que tínhamos a infraestrutura para lidar com uma recuperação tão rápida e já a planeávamos para 2020, então pensámos … Por que não agora?

Explicou Martin Welker, CEO do Zenkit

Os recursos

O Zenkit To Do possui os mesmos recursos que tornaram o Wunderlist uma plataforma tão amada. Além disso, com a função “importação com um clique”, os utilizadores poderão transferir as suas listas, juntamente com as datas de conclusão e tarefas com estrela, diretamente para o Zenkit To Do.

Na nova plataforma poderá encontrar funcionalidades como:

Caixa de entrada

Listas inteligentes: com estrela, “hoje”, “esta semana”, “atribuído a mim”

partilha de lista

Anexos de ficheiros

Comentários

Lembretes

Pastas

Sub-tarefas

Suporte offline

Modo escuro

Menções ‘@’ de utilizadores

Pronto para empresas: grupos, funções, SAML, SCIM, auditoria

Integração perfeita com Zenkit Kanban e Gantt

Certamente que aqui não faltam funcionalidades para o que precisa na organização das suas tarefas. E claro, sem esquecer assim a garantia de seguir as linhas do Wunderlist.

Por fim, e olhando à crescente necessidade de trabalho a partir de casa, é notória a grande competitividade no mercado de software de produtividade. Surgem novas e completas soluções a cada dia que passa, com a capacidade de se destacarem entre tanta oferta, onde é o utilizador que acaba beneficiado.

Zenkit To Do