Apesar de ter colocado as atualizações não essenciais do Windows 10 em pausa, a Microsoft não parou de desenvolver este sistema operativo. Continua a preparar a próxima grande atualização, que se espera que chegue muito em breve.

Designada como versão 2004, esta deverá chegar com muitas novidades. Uma delas foi agora descoberta e virá dar uma ajuda única aos utilizadores, sempre que estes precisarem de atualizar o seu sistema operativo. Conheça como vai ser mais simples atualizar o Windows 10.

Muitas novidades para o Windows 10

Ainda sem uma data definida para chegar, espera-se que seja já em maio que a próxima grande atualização do Windows 10 seja lançada. A Microsoft terá os seus planos definidos, mas provavelmente irá ajustá-los para evitar problemas para quem está a trabalhar em casa.

Com muitas novidades já reveladas e até testadas, esta será uma versão que dará continuidade aos trabalhos da Microsoft. A gigante do software quer tornar este seu sistema ainda melhor e isso pode agora ser visto numa novidade descoberta.

Mais simples instalar qualquer atualização

Depois dessa atualização, e sempre que for necessário reiniciar o Windows 10, a mensagem será ainda mais simples e direta. Tudo estará disponível para o utilizador num único local, com todas as opções acessíveis para que possa dar continuidade.

Também os requisitos necessários vão ser de imediato recordados e alertas apresentados. Falamos, por exemplo, da notificação da necessidade de estar ligado à corrente elétrica para que a instalação de atualizações sejam feitas

A Microsoft quer o seu sistema ainda mais simples

Ao concentrar neste ponto todas as informações e opções, os utilizadores ficam com acesso mais simples ao que realmente necessitam. Evitam ter de andar a navegar no Windows para algo tão simples como o reagendar do reiniciar do PC ou o avançar com a instalação.

Deverá ser já dentro de semanas que vamos ver a atualização 20H1 chegar, com todas as novidades associadas. Este será um passo importante para o Windows 10, depois da atualização de novembro do ano passado, em que apenas foi reforçada a estabilidade.