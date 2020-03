Microsoft vai colocar em pausa as atualizações opcionais do Windows 10

De forma periódica a Microsoft lança as atualizações para o Windows 10. As datas são bem conhecidas e esperadas pelos utilizadores para resolver e corrigir problemas que vão surgindo ao longo dos meses e da utilização.

São vários os níveis destas atualizações desde as urgentes de segurança até outras menos críticas. Agora, e de forma não esperada, a Microsoft anunciou que vai colocar em pausa as atualizações opcionais do Windows 10.

Uma decisão acertada da Microsoft

Todas as segundas terças-feiras de cada mês a Microsoft liberta as suas atualizações mensais do Windows 10 e de outros produtos. Estas são, por norma, classificadas como urgentes e compilam todas as correções que foram criadas entretanto.

Numa decisão não esperada, a Microsoft anunciou agora uma mudança nas suas atualizações. As opcionais vão ser colocadas em pausa já a partir de maio, de forma a que se possa concentrar em melhorar os processos de atualização e de entrega de novidades.

Pausa nas atualizações opcionais

Outra razão parece estar associada à segurança e estabilidade do Windows 10. A gigante do software quer garantir que este sistema funciona de forma perfeita e sem qualquer problema. Assim, os utilizadores não precisam de se preocupar com os seus sistemas.

De acordo com o que foi revelado pela própria Microsoft, esta decisão surgiu após uma avaliação da situação pública de saúde. Com cada vez mais gente a trabalhar a partir de casa, é importante garantir a estabilidade e a segurança do Windows 10.

Um Windows 10 mais estável para todos

Claro que esta decisão não coloca entretanto em causa as normais atualizações de segurança, vindas na Patch Tuesday. Estão garantidas e vão chegar nos mesmos dias planeados. Apenas as C e D (3ª e 4ª semana do mês) vão ser interrompidas por tempo indeterminado.

Com esta medida, ainda que temporária, a Microsoft garante a todos os utilizadores uma estabilidade maior nos seus sistemas. O facto de estarem em isolamento impossibilita o acesso e isso poderia trazer problemas numa atualização que não corresse da forma certa.