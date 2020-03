Huawei patenteia um ecrã circular à volta do módulo de câmaras traseiro

Assistimos hoje em dia a uma tendência crescente de sensores fotográficos na traseira dos equipamentos.

A Huawei pretende agora dar mais utilidade a estes módulos traseiros e desenhou um ecrã circular em forma de anel à volta do módulo de câmaras.

Os fabricantes de smartphones, de forma a oferecer as melhores capacidades fotográficas, estão a investir na inclusão de cada vez mais sensores. Alguns dos grandes flagships deste ano trazem já 5 câmaras, cobrindo assim uma significativa parte da traseira com estes componentes.

Se para alguns estas são excelentes novidades dado o aumento da qualidade fotográfica, para outros condiciona a beleza do equipamento.

De forma a tornar a traseira mais completa e mais útil, a Huawei lançou uma patente de um ecrã circular. Este será colocado em forma de anel à volta dos módulos de câmara, permitindo simplificar a utilização do smartphone.

Huawei patenteia ecrã circular em volta do módulo de câmaras

Esta patente foi registada na China a meio de 2019, tendo sido aprovada a 20 de março de 2020. A partir dessa data, passou a estar incluída na base de dados global de design da WIPO (World Intellectual Property Office).

A acompanhar esta patente, foram criadas imagens que explicam e exemplificam a utilidade deste novo ecrã e de como ele poderá ser utilizado no dia-a-dia.

Nas imagens podemos ver que a Huawei transformou o anel em volta do módulo de câmaras do Mate 30 Pro num ecrã circular. Com este novo componente, a marca chinesa permite ao utilizador aproveitar a traseira do ecrã para realizar algumas ações como mudar de página num e-book, fazer zoom ao usar a câmara, ler uma mensagem, ver o alerta de chamada e escolher se pretende atender ou rejeitar, controlar o volume, entre outros.

Embora a implementação de um ecrã seja algo novo, este é um conceito que a Huawei já utilizou num botão no Honor 8, que permitia executar algumas ações com scrolls ou cliques no sensor de impressões digitais.

Imagem Lets Go Digital

Se para chamadas, mensagens, alarmes ou controlo de volume esta poderá ser uma ideia útil, noutros caso, como o caso do zoom ao tirar fotografias poderá tornar-se um maior desafio para não colocar o dedo nos sensores. Além disso, a Huawei terá de reforçar este ecrã e desenhar capas que permitam uma correta utilização deste componente.

De qualquer forma, a Huawei mostra-se assim focada em dar novas formas de interação com o smartphone ao utilizador, além de tentar complementar uma traseira cada vez mais castigada com um grande número de sensores fotográficos.