A COVID-19 tem levado a que as tradicionais fontes de informação sejam abandonadas. Cada vez mais se procuram informações na Internet, nem sempre de fontes fidedignas, seguras e validadas.

Para combater o fenómeno das Fake News, vários serviços têm aberto as suas portas e dado espaço a canais oficiais. O WhatsApp tinha já canais dedicados à COVID-19, em parceria com a OMS. Agora, estes estão já em português e podem ser consultados por todos.

OMS e WhatsApp uniram esforços

Para além da televisão e sites web, tem sido no WhatsApp que muitos têm recebido informação sobre a COVID-19. Com a partilha de artigos e notícias vão tentando manter-se atualizados e com o máximo de informação, quer sobre os números, quer até sobre sintomas e outros dados.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) firmou há algum tempo uma parceria com o WhatsApp para dar canais diretos de comunicação com todos. Estes estavam até agora limitados a idiomas estrangeiros, mas finalmente chegaram ao nosso português.

Todas as dúvidas podem ser esclarecidas

A partir de agora, quem quiser ter acesso a informações fidedignas diretamente desta organização, só precisa de comunicar com o chatbot criado para o WhatsApp. Para isso só precisam de iniciar uma conversa com este número e aceder ao menu inicial.

Sem terem de memorizar o número de contacto, a OMS irá apresentar o menu de informação que tem disponível para os utilizadores. Aqui consegue saber números atualizados, esclarecer dúvidas ou até verificar factos que tenham sido revelados.

Respostas da COVID-19 em Português

Há muito mais para conhecer neste canal do WhatsApp seguro, privilegiado e, muito importante, completamente fidedigno nas informações que revela aos utilizadores. Toda a informação é da responsabilidade da OMS e, por isso, tem um selo de garantia elevados.

Numa altura em que as Fake News abundam, importa saber onde encontrar informação real e segura. Todas as dúvidas podem ser esclarecidas e assim ficarem um pouco mais seguros contra esta pandemia mundial.