Dia da Internet mais Segura: Veja se faz todas estas 7 dicas…

Hoje comemora-se o Dia da Internet Mais Segura. É um dia importante, pois chama à atenção para medidas que devemos adotar e assim navegar de forma mais segura, salvaguardando a nossa informação. Neste dia fazemos um pequeno ponto de situação das ameaças e deixamos 7 dicas simples.

As ameaças são muitas, as técnicas usadas pelos atacantes são cada vez mais sofisticadas e a literacia digital na área da cibersegurança ainda precisa de evoluir bastante. Em 2023 registaram-se alguns ciberataques de grande impacto (a empresas, instituições de Ensino Superior e outras) com o ransomware a liderar o TOP das ameaças.

Mas também os cidadãos foram vítimas de vários esquemas, com especial destaque para a burla do "Olá Pai, Olá Mãe" e também a circulação de vários esquemas de phishing.

Segundo um relatório recente da do Centro de Operações de Segurança do .PT – PTSOC, em 2023 o TOP das ameaças foi, como referido, dominado pelo Ransomware, mas destacam-se também os ataques de Engenharia Social, os ataques de DoS/DDoS e as tentativas de Login.

7 dicas para se manter mais seguro enquanto navega na Internet

#1 - Atualize o software que usa

Mantenha o sistema operativo atualizado, assim como o browser e outras aplicações. Verifique sempre se há atualizações de segurança.

#2 - Use palavras-passe fortes e únicas

Crie palavras-passe complexas e diferentes para cada conta. Considere o uso de um gestor de palavras-passe como, por exemplo, o Bitwarden.

#3 - Ative a autenticação de dois fatores (2FA)

Sempre que o serviço digital o permita, ative a autenticação de dois fatores. Este processo consiste em receber um código adicional (no e-mail ou smartphone), para validação da autenticação.

#4 - Tenha cuidado com phishing

Esteja atento aos e-mails, mensagens ou sites suspeitos que solicitem informações pessoais ou credenciais de login. Verifique sempre o remetente e a URL antes de clicar em links ou fornecer informações.

#5 - Seja seletivo nas informações que partilha

Limite a quantidade de informações pessoais que partilha online, especialmente nas redes sociais, e verifique as configurações de privacidade para garantir que os seus dados estão mais protegidas.

#6 - Faça backups com frequência

Não se esqueça que há dados que tem nos seus equipamentos que são únicos. Faça uma cópia dos mesmos regularmente para evitar a perda de dados em caso de um ataque cibernético ou falha dos sistemas.

#7 - Informe-se

Tente estar informado sobre as últimas ameaças de segurança cibernéticas e das melhores práticas de segurança online

O dia da Internet Segura é uma iniciativa organizada pela rede conjunta Insafe/INHOPE de Centros Internet mais segura na Europa, com o apoio da Comissão Europeia e visa sensibilizar os cidadãos, em especial o público mais jovem, para os riscos da Internet. Assim, pretende-se educar para a prevenção desses riscos e sensibilizar a sociedade civil e a indústria tecnológica, para que estes sejam acautelados.