Novidades Xiaomi! Mi Max 3 e Mi 8 Lite recebem o Android 10 e a MIUI 11

Apesar de já ter iniciado os trabalhos para ter a MIUI 12 pronta, a Xiaomi não tem abrandado a disponibilização da versão anterior. A MIUI 11 tem estado a chegar a muitos equipamentos e isso revela o empenho da marca.

Depois de muitos outros smartphones da marca terem recebido o Android 10, é agora a vez dos Xiaomi Mi Max 3 e Mi 8 Lite recebem o Android 10 e a MIUI 11. Estas versões estão disponíveis para todos, de forma global.

Novidades da Xiaomi com a MIUI 11

Se por um lado a Xiaomi tem tido sérios problemas com o Android 10, em especial com a linha Mi A, por outro a MIUI 11 tem cumprido os seus padrões. Isso leva a que os modelos mais antigos da marca tenham decerto acesso ao que de mais recente a Google tem para oferecer.

Com a MIUI 12 já no horizonte, a marca chinesa não deixou de manter as versões necessárias para alguns dos seus smartphones mais antigos. Assim, temos agora o Mi Max 3 e o Mi 8 Lite recebem o Android 10, com todas as novidades que este traz.

Mi Max 3 e Mi 8 Lite recebem novas versões

Curiosamente estes 2 smartphones estão já na sua segunda grande atualização desde que foram lançados no passado. Esta deverá também ser provavelmente a última atualização que estes dois smartphones Xiaomi vão receber.

Do que se sabe, a versão oficial do Android 10 para o Mi Max 3 e o Mi 8 Lite traz a atualização de segurança de Fevereiro da Google. Assim, os utilizadores ficam protegido com o que de mais recente existe para este sistema operativo.

Continua a chegar o Android 10 a esta marca

Além da Recovery ROM normal, a Xiaomi também tornou públicos os pacotes Fastboot flashable de firmware. Os utilizadores deixam de precisar de uma conta Mi para reverter para a versão anterior, o que significa que estas são versões finais.

A aposta da Xiaomi nos seus modelos Lite tem funcionado muito bem. Para além de serem equipamentos que atraem os utilizadores, são também simples de manter ao longo do tempo com todas as novas versões do Android e da MIUI que foram surgindo.

