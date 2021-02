O Chrome é o browser que a Google desenvolveu para os seus sistemas, entre eles o Android. Este está presente e sempre pronto a ser usado nos smartphones, para assim garantir um acesso à Internet sem limitações ou problemas.

Este browser está constantemente a receber novidades e agora foi a versão móvel a contemplada. A Google implementou finalmente o agrupar dos separadores, para ajudar a gerir as diferentes janelas do Chrome.

As novidades do Chrome no Android não têm sido muitas. A Google parece estar mais focada em desenvolver a versão para desktop, onde as melhorias são constantes. Ainda assim, a mais recente novidade chegou nesta versão.

Uma novidade importante no browser da Google

Com o agrupar de separadores no Chrome, os utilizadores podem criar pastas onde colocam as janelas dos diferentes sites que estão a visitar. Assim, a gestão fica muito mais simples e permite que possam ser consultados também de forma mais organizada.

Podem ser criados vários grupos, cada um com vários separadores dentro, dedicados por temas ou por qualquer outra organização que o utilizador pretenda dar. Se pretenderem, podem abrir novos separadores dentro dos grupos, que ficam ali contidos.

Como usar o agrupar de separadores no Chrome

Para fazer esta gestão existem 2 formas simples, sendo uma mais controlada e a outra mais generalista. A primeira dá ao utilizador o controlo, bastando arrastar os separadores para cima uns dos outros para criar novos grupos. O oposto pode também ser feito.

A segunda opção é mais geral e apenas está disponível quando não existem grupos criados. Com vários separadores presentes no Chrome, só precisam de carregar nos 3 pontos se depois escolher a opção Agrupar separadores. Todos vão ser reunidos.

Ativar ou desativar esta novidade do Android

Sendo uma opção do Chrome, esta pode ser ativada ou desativada no Android, de forma simples. Basta colocar chrome://flags na barra de endereço e colocar na pesquisa o valor Tabs groups. A primeira opção estará com o valor Default.

Basta então abrirem e alterarem o valor para Enabled se quiserem ligar ou Disabled se quiserem desativar. Após isso devem reiniciar o Chrome 2 vezes, para que a alteração seja aplicada e fique disponível para o utilizador.

Esta é uma novidade importante para o Chrome, para o Android e para a Google. O seu browser volta a ser melhorado, sendo agora mais simples gerir os diferentes separadores que estiverem abertos. É simples e útil agrupar separadores no Chrome do Android!