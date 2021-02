Intel volta a ter a maior participação de mercado após três anos atrás da AMD

Mesmo que ainda mantenha a liderança em vários segmentos, a Intel tem perdido terreno significativo para a rival AMD. Ambas contam com potentes produtos, capazes de levar a melhor experiência ao utilizador.

No entanto, e depois de estar há três anos atrás da AMD no que respeita à participação de mercado, a Intel volta a recuperar e a conseguir ficar à frente da concorrência.

Intel volta a ter mais participação de mercado o que a AMD

Há boas notícias para a Intel. De acordo com dados recentes, a fabricante da Califórnia conseguiu voltar a ter uma participação de mercado maior do que a AMD. Isto acontece após três anos consecutivos em que a rival conseguiu uma participação de mercado superior.

No entanto estes resultados não significam que a AMD vendeu menos do que a Intel. O motivo para este panorama prende-se com o facto de a AMD não ter conseguido entregar no mercado os seus componentes devido a falhas na rede de fornecimento, muito devido à pandemia da COVID-19. Desta forma, e como os componentes da Intel estavam, por sua vez, disponíveis, acabaram por ser os escolhidos pelos consumidores.

Escassez de produtos AMD promoveram a subida da Intel

A AMD tem conseguido conquistar com solidez a confiança dos utilizadores, sendo em grande parte dos casos atuais a primeira escolha na hora da compra. A marca apresenta uma faturação bastante alta, no entanto sofreu uma pequena queda na participação geral do mercado no final de 2020. E, apesar de ter vendido bastante bem no ano passado, o problema é a escassez de produtos.

O motivo para tal é que a AMD produz a tecnologia para os seus chips, no entanto não os fabrica. A empresa recorre à taiwanesa TSMC para esse fabrico, enquanto que a Intel conta com o seu próprio fabrico e, assim, esta não depende de entidades externas para a produção dos seus processadores.

Em suma, a entrega de processadores Intel aumentou, enquanto que a produção da AMD diminuiu. Foram então comercializados mais Intel Core do que AMD Ryzen, algo que já não acontecia há três anos.

No entanto esta realidade poderá mudar em breve, assim que a AMD consiga voltar a repor o seu stock de produtos fabricados.